Dia Mundial da Água: entidades alertam para perda das águas do Cerrado

No Dia Mundial da Água, celebrado neste domingo (22), entidades socioambientais alertam para a redução da disponibilidade hídrica no Cerrado, bioma fundamental para o abastecimento de grandes bacias do país.

Em Brasília, a campanha Cerrado Coração das Águas promove uma mobilização no Eixão do Lazer para debater a importância do bioma para a segurança hídrica do Distrito Federal e do Brasil.

Dados apresentados pelos organizadores do evento incluem pesquisa da Universidade de Brasília (UnB) que indica que 88% das bacias hidrográficas analisadas – todas localizadas no Cerrado – registraram redução de vazão entre 1985 e 2022.

Essa redução, segundo o levantamento, está associada principalmente ao desmatamento e às mudanças no uso da terra.

A pesquisa estima perda de até 35% das reservas de água do bioma até 2050. Dados do MapBiomas indicam que mais da metade da vegetação nativa do Cerrado já foi desmatada.

As entidades destacam também os impactos da expansão agropecuária sobre os recursos hídricos. Segundo dados da Agência Nacional de Águas (ANA), quase 60% da água consumida no país é destinada à irrigação e à pecuária.

Além da escassez, o uso crescente de agrotóxicos tem contribuído para a contaminação de mananciais e afetado comunidades tradicionais do Cerrado.

Coordenadora do Programa Cerrado no Instituto Sociedade, População e Natureza (ISPN), Isabel Figueiredo elogiou a participação de diferentes gerações no evento.

“Comunicar a importância do Cerrado para a segurança hídrica é um desafio intergeracional, uma linda ação”, disse.

Para a professora do Departamento de Ecologia da UnB Mercedes Bustamante, as participações dos especialistas durante as rodas de conversa reafirmam a relevância do bioma para o país. “Ficou muito claro que o futuro sustentável do Brasil passa pelo Cerrado.”



Serrinha do Paranoá

A campanha chama atenção também para a situação da Serrinha do Paranoá, área localizada em Brasília, com 119 nascentes. As entidades alertam para riscos à segurança hídrica do Lago Paranoá diante da possibilidade de novos empreendimentos.

A Serrinha do Paranoá está entre as áreas que o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, tenta colocar como garantia para reforço de capital do Banco de Brasília (BRB), após prejuízos decorrentes de operações em favor do Banco Master.

A Polícia Federal investiga suspeitas de fraudes na compra de mais de R$ 12 bilhões em créditos da instituição ligada ao empresário Daniel Vorcaro, que encontra-se preso atualmente.

Alerta

Os organizadores da campanha aproveitam o evento de hoje para alertar sobre o projeto aprovado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), que prevê a transferência de 716 hectares da área, com valor estimado de R$ 2,3 bilhões.

De acordo com as associações ambientais ligadas à campanha, “a possibilidade de futuros empreendimentos no local pode comprometer a segurança hídrica da região”.

Participam da campanha Cerrado Coração das Águas: Instituto Sociedade, População e Natureza (ISPN), Instituto Cerrados, Rede Cerrado, WWF-Brasil, Funatura, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) e Instituto Internacional de Educação do Brasil (IIEB).

Festival das Águas

As preocupações com os riscos ambientais do uso inadequado da Serrinha do Paranoá e o Dia Mundial da Água foram mote também de outro evento em Brasília: a 2ª edição do Festival das Águas, no Instituto Oca do Sol, localizado no Córrego do Urubu, Setor de Mansões do Lago Norte.

Moradores da região, ambientalistas e alguns políticos foram ao local para defender a preservação dessa área importante para a segurança hídrica da capital federal. Entre eles, a musicista Martinha do Coco, moradora há mais de 40 anos do Paranoá.

“Canto o coco nessa Serrinha, e dou a ela minha voz contra a especulação. Querem fracionar nossa Serrinha, mas ela tem de ser protegida”, disse a cantora.

A deputada federal Erika Kokay (PT-DF) também participou do evento. “Daqui sai grande parte da água potável que vai para o Lago Paranoá. Precisamos tocar o coração de todas as pessoas para defender a Serrinha. E vamos recorrer a todos os instrumentos e ao poder público; recorrer à sociedade e às instituições para proteger essa região”, disse.

*Colaborou Mara Régia, da Rádio Nacional da Amazônia