logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Edital destina R$ 2,5 milhões a pesquisas sobre clima e economia

Iniciativa busca aproximar estudos acadêmicos de decisões públicas
Rafael Cardoso - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 06/03/2026 - 15:19
Rio de Janeiro
Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima – COP28. – Meio Ambiente; mudanças climáticas; poluição do ar; fumaça fábricas; chaminés; CO2. Foto: Ralf Vetterle/Pixabay
© Ralf Vetterle/Pixabay

O Instituto Clima e Sociedade (iCS) lançará no dia 9 de março o edital Clima na Economia: Integrando a Questão Climática à Agenda Econômica. A chamada pretende financiar projetos de pesquisa aplicada que produzam conhecimento com uso direto em políticas públicas, estratégias empresariais e decisões de investimento no Brasil.

Serão destinados até R$ 2,5 milhões para apoiar estudos capazes de gerar evidências, diagnósticos, ferramentas, modelos e recomendações voltados à integração entre economia e clima. Cada projeto poderá receber até R$ 500 mil. As propostas deverão ser submetidas exclusivamente por pessoas jurídicas no site do iCS.

O processo de inscrição ocorrerá em duas etapas. A primeira fase, com envio inicial das propostas, será realizada entre 9 de março e 8 de abril de 2026, até as 16h (horário de Brasília).

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Os projetos pré-selecionados seguirão para a segunda etapa, prevista para começar em 29 de maio, quando será exigida documentação complementar e a versão detalhada da pesquisa.

Podem participar instituições brasileiras de pesquisa, universidades públicas e universidades privadas sem fins lucrativos cuja missão inclua produção científica ou tecnológica, além de organizações da sociedade civil sem fins lucrativos com experiência comprovada em pesquisa aplicada.

A coordenadora técnica do hub de Economia e Clima do ICS ressalta que a agenda climática já impacta decisões econômicas diariamente, mas ainda é preciso fortalecer a produção de evidências aplicadas que dialoguem diretamente com formuladores de políticas públicas, gestores e investidores.

"Este edital nasce para aproximar a pesquisa econômica da prática e oferecer subsídios qualificados para decisões que influenciam o desenvolvimento do Brasil no longo prazo”, diz Sarah.

As propostas deverão se enquadrar em uma de quatro linhas temáticas previstas no edital:

  • Adaptação às mudanças climáticas, incluindo temas como gestão hídrica, impactos na saúde, efeitos fiscais associados à redução de receitas públicas, planejamento orçamentário para adaptação e avaliação econômica de riscos em setores como agropecuária e geração de energia.
  • Relação entre macroeconomia e mudanças climáticas. Os estudos podem analisar, por exemplo, riscos climáticos para a estabilidade financeira, rastreamento de gastos e subsídios públicos, mecanismos fiscais para lidar com eventos extremos e os efeitos de choques climáticos sobre inflação, produtividade e atividade econômica.
  • Microeconomia e clima, com foco nas decisões de empresas, produtores e gestores. O objetivo é compreender como fatores climáticos influenciam investimentos, custos, inovação e produtividade, especialmente em setores mais expostos a riscos físicos ou à transição para uma economia de baixo carbono.
  • Finanças públicas e mudanças climáticas, examinando instrumentos fiscais, tributários e orçamentários que possam orientar políticas climáticas. Entre os temas estão financiamento climático em estados e municípios, revisão de subsídios, tributação verde e incorporação de riscos climáticos no planejamento orçamentário.

O edital busca incentivar pesquisas que produzam resultados aplicáveis à formulação de políticas e à gestão econômica, contribuindo para alinhar desenvolvimento econômico e ação climática no país.

Relacionadas
Brasília (DF), 05/03/2026 - 15ª conferência dos países participantes da Convenção sobre Espécies Migratórias. Foto: CMS/Divulgação
Queda na conservação de espécies migratórias pautará encontro da ONU
Brasília (DF) 20/01/2026 - O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, participa do programa Bom Dia, Ministro. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Estamos preocupados com a escalada de preços dos alimentos
Brasília (DF), 20/09/2023, Lideranças indígenas fazem passeata contra marco temporal na Esplanada dos Ministérios. Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil
Organizações denunciam propostas legislativas com ameaças ambientais
Edição:
Aline Leal
mudanças climáticas ICS aquecimento global
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Penitenciária federal de segurança máxima de Brasília.
Justiça Vorcaro chega a Brasília em voo da PF e vai para presídio federal
sex, 06/03/2026 - 15:42
Banco
Economia Banco do Brasil lança Pix para compras na Argentina
sex, 06/03/2026 - 15:38
Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima – COP28. – Meio Ambiente; mudanças climáticas; poluição do ar; fumaça fábricas; chaminés; CO2. Foto: Ralf Vetterle/Pixabay
Meio Ambiente Edital destina R$ 2,5 milhões a pesquisas sobre clima e economia
sex, 06/03/2026 - 15:19
Brasília (DF), 19/02/2025 - Ministro Dias Toffoli na sessão plenária do STF. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça Toffoli nega que teve acesso à quebra de sigilo do celular de Vorcaro
sex, 06/03/2026 - 15:06
Cena do filme Goleiro, no Festival Internacional de Cinema de Brasília (BIFF) . Foto: Beatriz Lefèvre/Gullane
Cultura Festival Internacional de Cinema de Brasília abre inscrições
sex, 06/03/2026 - 15:03
Sao Paulo (SP), 15/01/2026 . Coletiva do presidente da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) Igor Calvet, apresentando os resultados de 2025 é projeções para 2026. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Economia Venda de veículos cresce 8,6% em fevereiro, diz Anfavea
sex, 06/03/2026 - 14:56
Ver mais seta para baixo