logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Efeitos da emergência climática no oceano preocupam pesquisadores

Encontro no Rio discute Tratado do Alto-Mar e proteção marinha
Rafael Cardoso - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 10/03/2026 - 20:34
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 10/03/2026 - A professora da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Regina R. Rodrigues, fala durante o 3º Simpósio BBNJ (sigla, em inglês, para Biodiversidade Além da Jurisdição Nacional), primeiro grande encontro científico internacional após a entrada em vigor do Tratado do Alto-Mar, no Museu do Amanhã, centro da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

O oceano tem acumulado diferentes efeitos da emergência climática. Aquecimento anormal das águas, branqueamento massivo de corais, deslocamento de espécies polares, queda na reprodução de peixes e mudanças nos padrões das correntes marítimas são alguns desses impactos.

Especialistas reunidos no Rio de Janeiro alertam para a urgência de medidas de proteção desse ecossistema, com um olhar especial para as águas internacionais, que correspondem a dois terços do oceano e sobre as quais nenhum país tem jurisdição.

O 3º Simpósio BBNJ (sigla, em inglês, para Biodiversidade Além da Jurisdição Nacional) reúne, entre segunda-feira (10) e quarta-feira (12), cientistas, políticos, representantes de organismos internacionais e de organizações da sociedade civil para discutir a implementação do Tratado do Alto-Mar. O acordo entrou em vigor em janeiro deste ano.

O texto, ratificado até o momento por 86 países, incluindo o Brasil, é o ponto de partida para regulamentar a proteção da biodiversidade, a troca de tecnologias marinhas, a criação de novos órgãos de governança e o acesso a recursos genéticos.

Há, no tratado, sete menções às mudanças climáticas. Em resumo, os países signatários reconhecem a necessidade de combater a perda da diversidade biológica e a degradação dos ecossistemas do oceano. Problemas como aquecimento, perda de oxigênio, poluição e acidificação são destacados. Também há um direcionamento para que áreas vulneráveis sejam identificadas e protegidas.

“As Nações Unidas têm instituições, como o IPCC [sigla, em inglês, para Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas], que reúnem especialistas sobre o clima. Mas os relatórios ainda abordam o oceano de forma muito tímida. O Tratado do Alto-Mar coloca o oceano no centro das discussões”, diz Segen Farid Estefen, diretor-geral do Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas (INPO).

Impactos socioeconômicos

A professora de Oceanografia Física e Clima na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Regina Rodrigues, destacou os efeitos sociais do aquecimento global.

“A elevação do nível do mar ameaça mais de um bilhão de pessoas que vivem em zonas costeiras de baixa altitude. Três bilhões de pessoas dependem de frutos do mar como principal fonte de proteína. Assim, a queda na reprodução de peixes ameaça a segurança alimentar”, explicou Regina Rodrigues.

A professora destaca que também há riscos de deslocamento populacional. 

"E os riscos de conflitos provocados pelo clima são altos em regiões dependentes do oceano, especialmente no Pacífico, na Baía de Bengala e na África Ocidental”, complementa.

Para avançar em resoluções efetivas, a professora defende uma conexão mais estreita entre os trabalhos do Tratado do Alto-Mar e os da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC, na sigla em inglês). Hoje, os tratados funcionam de forma paralela.

Rio de Janeiro (RJ), 10/03/2026 - A professora da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Regina R. Rodrigues, fala durante o 3º Simpósio BBNJ (sigla, em inglês, para Biodiversidade Além da Jurisdição Nacional), primeiro grande encontro científico internacional após a entrada em vigor do Tratado do Alto-Mar, no Museu do Amanhã, centro da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Regina Rodrigues destaca os riscos de conflitos causados pelas mudanças climáticas- Tânia Rêgo/Agência Brasil

“Precisamos nos perguntar se nossos sistemas de governança, nacionais e internacionais, correspondem à escala, à velocidade e à natureza transfronteiriça dos impactos climáticos”, diz.

Regina Rodrigues destaca  que a governança precisa ser adaptável, porque as mudanças climáticas continuarão evoluindo. "Devemos aplicar o princípio da precaução. E devemos aprender com o processo da UNFCCC para não repetir os mesmos erros”, complementa.

Pesca

O pesquisador brasileiro do Instituto para os Oceanos e Pescas da Universidade da Colúmbia Britânica, no Canadá, Juliano Palacios Abrantes, destacou como o aquecimento global tem impactado a pesca em todo o mundo.

Rio de Janeiro (RJ), 10/03/2026 - O pesquisadpr da University of Britsh Columbia (UBC), Juliano Palacios-Abrantes, fala durante o 3º Simpósio BBNJ (sigla, em inglês, para Biodiversidade Além da Jurisdição Nacional), primeiro grande encontro científico internacional após a entrada em vigor do Tratado do Alto-Mar, no Museu do Amanhã, centro da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Juliano Palacios Abrantes destacou as complexidade na forma como os estoques de peixes são gerenciados em águas internacionais- Tânia Rêgo/Agência Brasil

Abrantes pontuou que há complexidade na forma como os estoques de peixes são gerenciados em águas internacionais, porque atravessam múltiplas jurisdições e envolvem muitos países interessados.

“Em um estudo recente, descobrimos que muitos estoques de peixes tropicais estão se movendo das zonas econômicas exclusivas em direção ao alto-mar. Isso pode gerar conflitos internacionais, como já vimos na Europa com o caso da cavala”, diz Juliano Palacios Abrantes.

Outra possibilidade de acordo com o pesquisador, é o deslocamento de estoques para áreas onde não existem acordos ou onde eles não são protegidos ou geridos. "E pode aumentar as desigualdades, porque apenas um número limitado de países ricos tem capacidade para pescar em alto-mar”.

Relacionadas
As 26 crateras que avançam por Buriticupu há pelo menos 30 anos preocupam os moradores locais. No dia 9 de maio, uma casa foi 'engolida' por uma das voçorocas, após um deslizamento de terra ocorrido em uma rua do bairro Vila Isaías. Segundo o Corpo de Bombeiros, a residência já havia sido evacuada e não houve vítimas. Foto:Prefeitura Buriticupu/Twitter
Voçorocas ameaçam Buriticupu e especialista alerta para risco urbano
São Paulo-SP, Foto feita em 02/05/2013, O Parque Estadual do Rio Turvo (PERT) é um parque estadual de São Paulo criado em 21 de fevereiro de 2008 (16 anos) a partir do antigo Parque Estadual de Jacupiranga. Integra o Mosaico de Unidades de Conservação do Jacupiranga, sendo uma das maiores porções de Mata Atlântica do Brasil. . Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Plano busca fortalecer Sistema Nacional do Meio Ambiente até 2036
Bomba de extração de petróleo no Texas
Instabilidade geopolítica acelera busca por independência do petróleo
Edição:
Aline Leal
Mudanças Climáticas Tratado do Alto-Mar Oceanos
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
Geral Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 65 milhões
ter, 10/03/2026 - 21:36
São Paulo (SP), 19/11/2025 - Fachada do Banco Master na rua Elvira Ferraz em Itaim Bibi. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Justiça Mendonça desobriga ex-sócio do Master de depor na CPMI do INSS
ter, 10/03/2026 - 21:34
Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Saúde Anvisa libera medicamentos para diabetes, câncer de mama e angioedema
ter, 10/03/2026 - 21:30
Brasília - 22.05.2023 - Foto Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Foto: Antônio Cruz/ Agência Brasil/Arquivo
Política Senado aprova reestruturação de carreiras do serviço público federal
ter, 10/03/2026 - 21:06
roger machado, são paulo, futebol
Esportes Roger Machado é anunciado como novo técnico do São Paulo
ter, 10/03/2026 - 21:05
Brasília (DF), 07.08.2024 - Maria da Penha durante evento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) da 18ª edição da Jornada Lei Maria da Penha. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Direitos Humanos Ataques a Maria da Penha tentam enfraquecer conquistas, diz Instituto
ter, 10/03/2026 - 20:58
Ver mais seta para baixo