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Meio Ambiente

Elefante-marinho passeia por praias de Alagoas enquanto muda a pelagem

Animal é monitorado pelo Instituto Biota de Conservação
Luciano Nascimento - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 21/03/2026 - 12:08
São Luís

As praias de alagoas estão há dez dias com um frequentador inusitado: desde o dia 11, um elefante-marinho (Mirounga leonina) está passeando pelas areias das praias de Ipioca e Garça, na capital, Maceió, e em Barra de Santo Antônio, em Paripueira. O animal está sendo monitorado pelo Instituto Biota de Conservação, organização que desenvolve ações de resgate e conservação da fauna marinha.

Segundo o instituto, o animal está em processo de mudança de pelagem - comum para a espécie - que pode levar de uma a quatro semanas. Durante esse período é comum que ele fique na praia, descansando, enquanto completa o processo.

O instituto explica que o elefante-marinho não está doente, por isso não precisa ser capturado ou de algum tipo de intervenção. Só o repouso mesmo.

“Desde que foi avistado, ele vem passando pelo litoral de Alagoas no sentido sul. Ficamos monitorando para garantir que o animal não será perturbado durante o processo, pois é comum que as pessoas tenham curiosidade e tentem se aproximar”, disse à Agência Brasil a bióloga do instituto, Waltyane Bonfim.

O instituto lançou um alerta pedindo que as pessoas respeitem o espaço do animal e o deixem descansar.

“Tocar, afugentar, alimentar, perseguir, interagir, todas essas ações são consideradas m0lestament0 e podem prejudicar o comportamento natural do animal”, diz o alerta.

Ontem (20), o instituto lançou uma campanha para batizar o animal. As sugestões podem ser encaminhadas ate o final da manhã de hoje (21), na página do Biota, em rede social

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