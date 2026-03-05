logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Estamos preocupados com a escalada de preços dos alimentos

Declração é do ministro Paulo Teixeira sobre conflito no Oriente Médio
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 05/03/2026 - 09:22
Brasília
Brasília (DF) 20/01/2026 - O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, participa do programa Bom Dia, Ministro. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, disse nesta quinta-feira (5) estar preocupado com a escalada de conflitos em todo o mundo, sobretudo no Oriente Médio, uma vez que o cenário pode impactar diretamente nos preços dos alimentos praticados no Brasil.

“Estamos preocupados. Espero que não tenha impacto. Mas, se aumentar o preço do petróleo, vai ter impacto. Se o dólar aumentar, vai ter impacto. Porque nós compramos fertilizantes em dólar. O preço do petróleo interfere na produção. Os preços da carne, da soja, do milho e de outros produtos estão precificados em dólar.”

Em entrevista a emissoras de rádio durante o programa Bom Dia, Ministro, produzido pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Teixeira lembrou que qualquer alteração nos preços praticados no cenário internacional e no dólar afeta a economia brasileira. “Esses preços são transmitidos para o preço dos alimentos, gerando aumento”.

“Rezo para que essa guerra não interfira no preço dos alimentos no Brasil”, concluiu.

Relacionadas
Rescue teams search for survivors after a building collapsed in Tripoli, Lebanon, February 8, 2026. REUTERS/Omar Ibrahim
Conflito no Oriente Médio pode alterar mercado de óleo e gás
Dólar
Dólar sobe para R$ 5,16 após escalada de conflito no Oriente Médio
Shi'ite Muslim women react as they gather for a protest march, after Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei was killed in Israeli and U.S. strikes on Saturday, in Srinagar, Indian Kashmir March 1, 2026. REUTERS/Sharafat Ali
Brasil manifesta preocupação com escalada do conflito no Oriente Médio
Edição:
Valéria Aguiar
ministro Paulo Teixeira escalada Preços dos alimentos conflito oriente médio
