logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Estudo indica que Cerrado pode armazenar mais carbono que Amazônia

Pesquisadores alertam para risco climático com degradação do bioma
Rafael Cardoso - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 12/03/2026 - 16:41
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 12/03/2026 - FOTO DE ARQUIVO - A ecóloga Larissa Verona lidera pesquisa que descobriu grande estoque de carbono no Cerrado. Foto: Rafael Oliveira/Unicamp
© Rafael Oliveira/Unicamp

A Amazônia e outras florestas tropicais são conhecidas por serem reservatórios naturais de carbono do planeta e, portanto, aliadas fundamentais no combate às mudanças climáticas.

Um estudo publicado nesta quinta-feira (12) na revista científica New Phytologist mostra que áreas úmidas do Cerrado podem armazenar cerca de 1.200 toneladas métricas de carbono por hectare, até seis vezes mais do que a densidade média na Amazônia.

O trabalho foi liderado pela pesquisadora Larissa Verona, em parceria com cientistas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), do Cary Institute of Ecosystem Studies (Estados Unidos), do Instituto Max Planck (Alemanha) e do Jardim Botânico do Rio de Janeiro.

É a primeira avaliação detalhada dos estoques de carbono presentes nos solos dessas áreas do Cerrado, conhecidas como veredas e campos úmidos.

Pesquisadores coletaram amostras de solo de até quatro metros de profundidade. Estudos anteriores conseguiram analisar apenas camadas superficiais, de 20 centímetros a um metro de profundidade, o que produziu resultados que subestimaram o carbono total em até 95%.

Acúmulo

A análise também mostrou que parte desse carbono é extremamente antigo. Testes de datação por radiocarbono indicam que o material orgânico presente nesses solos tem idade média de cerca de 11 mil anos, com registros que ultrapassam 20 mil anos.

“Esse carbono levou muito tempo para se acumular. Se ele for perdido, não podemos reconstruí-lo rapidamente, como ocorre com uma floresta que pode ser replantada”, afirma Larissa Verona.

O Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul, ocupando cerca de 26% do território brasileiro. Além de ser considerado a savana mais biodiversa do mundo, abriga as nascentes de aproximadamente dois terços das grandes bacias hidrográficas do país, incluindo sistemas que alimentam o rio Amazonas.

“As condições úmidas dos campos e veredas criam falta de oxigênio, o que desacelera a decomposição de plantas e outros resíduos. Como resultado, a matéria orgânica se acumula ao longo do tempo e permite que esses ambientes armazenem grandes quantidades de carbono”, explica a pesquisadora Amy Zanne, coautora do estudo.

Riscos climáticos

Segundo os pesquisadores, a importância do Cerrado para o clima global ainda é subestimado.

“O enorme estoque de carbono do Cerrado não costuma ser incluído nos cálculos climáticos porque, até recentemente, não sabíamos que ele estava ali”, afirma Zanne.

A expansão da agricultura, a drenagem de áreas úmidas e a retirada de água para irrigação estão entre as principais ameaças. Quando o solo seca, o material orgânico se decompõe rapidamente e se transforma em dióxido de carbono e metano, gases responsáveis pelo aquecimento global.

“Se começarmos a drenar essas turfeiras e liberar esse carbono acumulado, lançaremos bombas de carbono na atmosfera. É uma quantidade de carbono orgânico até então desconhecida, em uma grande extensão e em um bioma improvável”, alerta o professor da Unicamp, Rafael Oliveira.

Além disso, medições feitas pela equipe indicam que cerca de 70% das emissões anuais de gases de efeito estufa desses ambientes ocorrem durante a estação seca, período em que o solo perde umidade e a decomposição se acelera.

Com temperaturas mais altas e períodos secos mais longos, a tendência é que uma parcela maior do carbono armazenado no solo seja liberada nos próximos anos.

Cerrado sob pressão

O bioma já enfrenta pressões crescentes de mudanças no uso do solo. Grandes áreas do Cerrado vêm sendo convertidas para produção agrícola e pecuária, frequentemente com drenagem de áreas úmidas.

Os autores defendem a ampliação da proteção das áreas úmidas e maior reconhecimento de seu papel climático. Embora a legislação brasileira já preveja proteção para esses ambientes, pesquisadores estimam que até metade dessas áreas já sofreu algum tipo de degradação.

“Chamamos o Cerrado de bioma de sacrifício, porque o Brasil quer proteger a Amazônia, mas também quer manter a agricultura. Então, o agronegócio acaba convertendo o Cerrado para a produção de commodities”, diz Larissa Verona.

“O Cerrado também é fundamental por seus grandes estoques de carbono de longo prazo, e precisamos lutar para protegê-lo”.

Relacionadas
Brasília 17/02/2026 - Nova espécie de perereca é descoberta no Cerrado mineiro. Foto: ZOOTAXA/Divulgação
Nova espécie de perereca é descoberta no Cerrado mineiro
Corumbá (MS), 28/06/2024 - Ribeirinho observa fumaça de queimadas nos arredores de Corumbá-MS. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Plano Clima é publicado como um guia para economia de baixo carbono
Vista aérea de floresta e rios da Amazônia
Captura de carbono na Amazônia está em risco, diz estudo
Edição:
Carolina Pimentel
Cerrado Carbono Amazônia
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Dólar supera R$5,50 com temores globais de inflação 02/08/2011 REUTERS/Yuriko Nakao
Economia Dólar encosta em R$ 5,25 com agravamento da guerra no Oriente Médio
qui, 12/03/2026 - 18:53
Brasília (DF), 12/03/2026 - Presidente da Republica Luiz Inacio Lula da Silva durante cerimônia de assinatura da ordem de serviço do Contorno Sul Metropolitano de Maringá, da construção da Estrada Boiadeira (Umuarama – Cruzeiro do Oeste) e de anúncios nos setores de portos e aeroportos do Paraná, realizada no Palácio do Planalto. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Política Governo federal autoriza R$ 2 bi em obras de infraestrutura no Paraná
qui, 12/03/2026 - 18:30
Caixa d’água da Sabesp se rompe e deixa um morto e sete feridos em SP. Caso ocorreu em Mairiporã, na Grande São Paulo Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros
Geral Sabesp pagará auxílio para atingidos por rompimento de reservatório
qui, 12/03/2026 - 18:13
Brasília (DF), 05/07/2025 - Pacientes realizam cirurgias e exames no Hospital Universitário de Brasília (HUB) como parte do
Saúde UFRJ terá novo centro de tratamento e pesquisa sobre doenças raras
qui, 12/03/2026 - 17:57
Members of the military police special unit detain suspected drug dealers during a police operation against drug trafficking at the favela do Penha, in Rio de Janeiro, Brazil October 28, 2025. REUTERS/Aline Massuca
Geral Mais dez policiais são denunciados por crimes na Operação Contenção
qui, 12/03/2026 - 17:56
Brasília (DF), 01/05/2025 - Ato do Dia do Trabalhador pede o fim da escala 6x1 e melhores condições de trabalho e renda, realizado na Rodoviária do Plano Piloto. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Economia Oito em cada 10 brasileiros de até 40 anos defendem fim da escala 6x1
qui, 12/03/2026 - 17:45
Ver mais seta para baixo