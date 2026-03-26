logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Exportação de barbatana do tubarão-azul é proibida no Brasil

Produto é muito apreciado pelo mercado asiático
Fabíola Sinimbú - Enviada Especial
Publicado em 26/03/2026 - 20:08
Campo Grande
O Ibama apreendeu 28,7 toneladas de barbatanas de tubarão que seriam exportadas, ilegalmente, para a Ásia. As barbatanas declaradas são de duas espécies de tubarão: tubarão Azul (Prionace glauca) e tubarão Anequim, também conhecido como Mako
© Ibama/Gov.Br

O presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Rodrigo Agostinho, anunciou nesta quinta-feira (26) a proibição da exportação de barbatana do tubarão-azul fora do corpo do animal, em todo o país.

“No Brasil a gente já tem a proibição da prática do finning, que é a retirada das barbatanas e a devolução do animal para o mar, ainda vivo. Essa proibição já existia. Mas não existe a proibição da exportação das barbatanas”, disse, em entrevista coletiva à imprensa.

As barbatanas de tubarão são um produto muito apreciado pelo mercado asiático, usadas nos preparos de sopas, por exemplo. 

O tubarão-azul já é listado no Anexo II da Convenção sobre Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção (Cites), um tratado internacional do qual o Brasil é signatário. Também serão proibidas as importações das espécies ameaçadas pelas duas listas de anexos da Espécies Migratórias de Animais Silvestres (CMS).

“A gente já tinha a proibição da pesca desses tubarões aqui no Brasil, mas a gente detectou a importação dessas espécies ameaçadas”, disse Agostinho. 

As medidas serão publicadas em uma Instrução Normativa do Ibama, no Diário Oficial da União, e devem passar a vigorar em sete dias.

Plano de ação

A decisão foi anunciada após a aprovação do Plano de Ação do tubarão-azul, na 15ª Conferência das Nações Unidas sobre Espécies Migratórias de Animais Silvestres (COP15), em Campo Grande (MS). Com o consenso entre os países, a internalização das ações com políticas públicas nacionais passa a ser obrigatória.

“O Ibama é a instituição, a autoridade administrativa técnica da Cities no Brasil. Nós estamos incorporando também essa proibição. Então são regras de importação e exportação, sendo que talvez a mais relevante é dar um basta no comércio das barbatanas do Tubarão”, concluis.

Relacionadas
Brasília (DF), 19/03/2026 - Peixes contaminados trazem riscos à saúde de ribeirinhos na Amazônia. Foto: ICMBio
Peixes migratórios de água doce estão entre os mais ameaçados no mundo
Campo Grande (MS), 25/03/2026 - Movimentação em estandes da Blue Zone na COP15. Foto: Rafa Neddermeyer
COP15: negociações avançam para proteção de espécies migratórias
Edição:
Sabrina Craide
COP15 meio ambiente espécies migratórias tubarão-azul
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
itália, irlanda do norte, eliminatórias
Esportes Itália vence e continua viva na luta por vaga para a Copa do Mundo
qui, 26/03/2026 - 20:57
Manifestante em apoio ao ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro segura cartaz perto de tribunal federal, no dia em que Maduro compareceria a uma audiência, em Nova York 26/03/2026 REUTERS/Shannon Stapleton
Internacional Justiça do EUA mantém acusação de narcotráfico contra Maduro
qui, 26/03/2026 - 20:49
Pecuária de corte, Bovinocultura de corte, Gado confinado, Boi
Economia CMN reduz juros de financiamentos a cooperativas rurais pelo Pronaf
qui, 26/03/2026 - 20:40
Dinheiro, Real Moeda brasileira
Economia FAT poderá destinar mais recursos para financiar inovação
qui, 26/03/2026 - 20:28
Brasília- DF – 18/-3/2026 – Presidente da CPMI do INSS senador, Carlos Viana, durante coletiva a imprensa - Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Política CPI do INSS: após revés no STF, Viana quer votar relatório nesta sexta
qui, 26/03/2026 - 20:22
Fachada da Casa da Democracia, centro cultural que futuramente vai ocupar o prédio histórico do Palácio Tiradentes, no centro do Rio de Janeiro
Justiça TJ do Rio anula eleição de Douglas Ruas como presidente da Alerj
qui, 26/03/2026 - 20:19
Ver mais seta para baixo