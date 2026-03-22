logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Golfinhos encantam banhistas no Rio e indicam boas condições de praia

Mamíferos apareceram na Praia do Arpoador neste domingo
Alana Gandra - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 22/03/2026 - 16:47
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 22/03/2026 – Golfinhos encantam banhistas no Rio e indicam boas condições de praia. Frame Gabriel Klabin
© Frame Gabriel Klabin

Os frequentadores da Praia do Arpoador, em Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro, foram surpreendidos neste domingo (22) pela presença de um agrupamento de golfinhos, incluindo muitos filhotes.

Em entrevista à Agência Brasil, o coordenador do Projeto Golfinho Rotador, José Martins, identificou que, aparentemente, se tratava de golfinhos da espécie nariz-de-garrafa ou flipper, personagem principal da série de televisão do mesmo nome, cujo nome científico é Tursiops truncatus. Essa é a mais famosa e conhecida espécie de golfinho de todo o mundo, em função de sua distribuição ao longo de águas costeiras e oceânicas em todos os mares do planeta, à exceção dos mares polares.

Neste domingo, quando se comemora o Dia Mundial da Água, José Martins considerou que a presença do grupo de golfinhos na costa carioca é muito bom do ponto de vista ambiental.

“Esses golfinhos são bioindicadores. Se estão aparecendo nas praias do Rio é porque as condições ambientais estão boas. Quando o mar está calmo como o de hoje, as fêmeas costumam buscar a área protegida situada entre a Ilha das Cagarras e o Arpoador, em busca de comida ou para socializar e cuidar de seus filhotes”.

O oceanógrafo e ambientalista José Martins destacou também que a existência de barcos de pesca no mar, próximo ao local, indicava a presença de peixes naquela região. “E os dois - golfinhos e pescadores – estão querendo a mesma coisa”.

Os golfinhos costumam utilizar o litoral do Rio de Janeiro como área de reprodução, mas José Martins descartou essa possibilidade porque os golfinhos Tursiops truncatus não têm um pico reprodutivo.

“Normalmente, eles se reproduzem ao longo de todo o ano. Como os animais vistos hoje estavam acompanhados de filhotes, isso significa que não estão em pico reprodutivo", analisou Martins. 

 

Relacionadas
Brasília (DF), 22/03/2026 - Roda de conversa sobre águas do Cerrado. Foto: Ariel Rocha/Acervo ISPN
Dia Mundial da Água: entidades alertam para perda das águas do Cerrado
Campo Grande (MS), 21/03/2026 – Estruturas da COP 15, a Blue Zone, espaço oficial para as delegações internacionais e negociações da ONU, está instalada no Bosque Expo, o centro de eventos do Shopping Bosque dos Ipês. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Cúpula de líderes orienta debates para COP15 em Campo Grande
Rio de Janeiro (RJ), 15/11/2024 O secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil, João Paulo Capobianco, durante plenária que discute sustentabilidade, mudança do clima e transição justa no G20 Social, no Boulevard Olímpico na zona portuária da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Brasil sedia encontro mundial sobre proteção de espécies migratórias
Edição:
Érica Santana
Rio de Janeiro praia de ipanema Arpoador Golfinhos mar nariz-de-garrafa flipper Dia Mundial da Água
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Campo Grande (MS), 22/03/2026 – Ministra do meio ambiente, Mraina Silva, durante Inicio da plenária das atividades da reunião da COP15 biodiversidade Brasil-Pantanal Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Meio Ambiente COP15: Marina Silva pede união de países além das fronteiras
dom, 22/03/2026 - 18:38
Saneamento básico
Meio Ambiente Dia Mundial da Água: desigualdades no acesso ainda são profundas
dom, 22/03/2026 - 17:25
Deslocados buscam abrigo após escalada de violência entre Hezbollah e Israel em Beirute 22/3/2026 REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
Internacional Israel atinge ponte no sul do Líbano e ordena destruição de casas
dom, 22/03/2026 - 17:19
Brasília (DF), 22/03/2026 - Botafogo demite técnico Martín Anselmi. Foto: FC Botafogo/Divulgação
Esportes Botafogo demite técnico Martín Anselmi
dom, 22/03/2026 - 16:52
Rio de Janeiro (RJ), 22/03/2026 – Golfinhos encantam banhistas no Rio e indicam boas condições de praia. Frame Gabriel Klabin
Meio Ambiente Golfinhos encantam banhistas no Rio e indicam boas condições de praia
dom, 22/03/2026 - 16:47
Brasília (DF), 22/03/2026 - Roda de conversa sobre águas do Cerrado. Foto: Ariel Rocha/Acervo ISPN
Meio Ambiente Dia Mundial da Água: entidades alertam para perda das águas do Cerrado
dom, 22/03/2026 - 16:31
Ver mais seta para baixo