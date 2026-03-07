logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Governo cria duas unidades de conservação federais no RS

Locais garantem manutenção da biodiversidade do Atlântico Sul
Agência Brasil
Publicado em 06/03/2026 - 21:35
São Paulo
Região do Albardão é uma das mais importantes para a manutenção da biodiversidade do Atlântico Sul
© Acervo NEMA/Divulgação/Ministério do Meio Ambiente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criou nesta sexta-feira (6), por meio de decreto publicado no Diário Oficial da União, duas Unidades de Conservação (UCs) federais no litoral sul do Rio Grande do Sul: o Parque Nacional Marinho do Albardão e a Área de Proteção Ambiental (APA) do Albardão, no município de Santa Vitória do Palmar. 

A iniciativa foi liderada pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). De acordo com os ministérios, a medida protege uma das regiões mais importantes para a manutenção da biodiversidade do Atlântico Sul e fortalece a resposta à mudança do clima e à perda global de biodiversidade.

“O decreto assinado pelo presidente Lula reflete o compromisso de seu governo com a preservação ambiental e de nosso oceano. Há por trás dessa medida estudos científicos, escuta pública, articulação entre instituições e empenho de servidores, pesquisadores e cidadãos comprometidos com a conservação da biodiversidade e a defesa do interesse público”, destacou a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.

A soma total de área do conjunto formado pelo Parque Nacional do Albardão e sua Zona de Amortecimento, incluída a APA do Albardão, alcança um total de 1.618.488 hectares. O território abriga ecossistemas marinhos e costeiros de relevância ecológica, funcionando como área de alimentação, reprodução e crescimento para diversas espécies ameaçadas

“No Albardão, os ambientes de concheiros [acúmulo de conchas de animais], a presença de espécies ameaçadas, sua notável biodiversidade e um patrimônio arqueológico de grande valor passam, finalmente, a receber a proteção compatível à sua relevância. Criar essas unidades mostra que proteger o meio ambiente não é obstáculo, mas solução”, ressaltou Marina. 

Entre as espécies ameaçadas na área, destaca-se a toninha, a espécie de golfinho mais ameaçada do Atlântico Sul Ocidental, além de tartarugas marinhas, tubarões, raias, aves marinhas migratórias e mamíferos que utilizam a região ao longo de seus ciclos de vida. A proteção desses habitats é considerada estratégica para reduzir a mortalidade da fauna e assegurar a manutenção de processos ecológicos essenciais nos ambientes marinhos.

O litoral sul do Rio Grande do Sul está situado na rota atlântica das Américas, que conecta o Ártico canadense e o Alasca, nos Estados Unidos, ao sul da América do Sul, passando pela costa do Brasil.

Essas áreas funcionam como “postos de abastecimento” ecológicos, onde as aves param para descansar após voar milhares de quilômetros ininterruptamente e acumular energia antes de continuar a migração, alimentando-se de invertebrados e pequenos crustáceos.

Relacionadas
Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima – COP28. – Meio Ambiente; mudanças climáticas; poluição do ar; fumaça fábricas; chaminés; CO2. Foto: Ralf Vetterle/Pixabay
Edital destina R$ 2,5 milhões a pesquisas sobre clima e economia
Brasília (DF), 05/03/2026 - 15ª conferência dos países participantes da Convenção sobre Espécies Migratórias. Foto: CMS/Divulgação
Queda na conservação de espécies migratórias pautará encontro da ONU
Cavalcante (GO), 13/10/2025 - Incêndio florestal na Chapada dos Veadeiros. Foto: Mayandi Inzaulgarat/ICMBio
Governo divulga planejamento para enfrentar incêndios em 2026
Edição:
Carolina Pimentel
biodiversidade unidades de conservação Rio Grande do Sul Atlântico Sul
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Região do Albardão é uma das mais importantes para a manutenção da biodiversidade do Atlântico Sul
Meio Ambiente Governo cria duas unidades de conservação federais no RS
sex, 06/03/2026 - 21:35
Movimento feminista entrega carta de protesto ao governo federal
Direitos Humanos Movimento feminista protesta contra escala 6x1 e violência global
sex, 06/03/2026 - 20:57
snowboard, André Barbieri, jogos paralimpicos de inverno
Esportes Snowboarder André Barbieri apresenta evolução clínica positiva
sex, 06/03/2026 - 20:39
Ministro do STJ Marco Buzzi
Justiça STJ prorroga sindicância sobre acusação contra ministro Marco Buzzi
sex, 06/03/2026 - 19:56
Goleiro Bruno retorna à prisão após decisão do STF
Justiça Justiça manda prender goleiro Bruno após ele descumprir condicional
sex, 06/03/2026 - 19:46
Dólar
Economia Dólar cai para R$ 5,24 em dia de correção no mercado
sex, 06/03/2026 - 19:25
Ver mais seta para baixo