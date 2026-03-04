logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Minas Gerais tem maior área urbana em encostas íngremes no país

Juiz de Fora é a 3ª cidade com maior ocupação de terrenos inclinados
Fabíola Sinimbú - repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/03/2026 - 07:00
Brasília
01/03/2026 - Juiz de Fora(MG) - Bairro Três Moinhos, um dos mais afetados pelas fortes chuvas com deslizamentos, desmoronamentos e desalojados. Foto: Tânia Rego/Agência Brasil
© Tania Rego/ Agência Brasil

Minas Gerais é o estado brasileiro com a maior área urbanizada em alta declividade, isto é, construída em encostas íngremes que oferecem risco aos moradores. O dado foi divulgado nesta quarta-feira (4) pelo MapBiomas, no Mapeamento Anual das Áreas Urbanizadas no Brasil.

No estado, onde fortes chuvas deixaram 72 pessoas mortas e um desaparecido na semana passada, há quase 14,5 mil hectares de área com pessoas vivendo em locais de risco.

Cada hectare corresponde a 10 mil metros quadrados, área maior que um campo de futebol profissional, que tem pouco mais de 7 mil metros quadrados.

Os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina também têm grandes áreas urbanizadas em terrenos inclinados, com mais de 8,5 mil ha; 8,1 mil ha e 3,7mil ha, respectivamente.

Município mais atingido pelas chuvas na Zona da Mata de Minas Gerais, com 65 mortos, Juiz de Fora é a terceira cidade brasileira com maior área urbanizada em declive. Em 2024, a cidade tinha 1.256 hectares construídos onde a inclinação representa risco maior de deslizamento.

As capitais Rio de Janeiro, com 1,7 mil hectares, e São Paulo, com 1,5 mil hectares, ocupam os primeiros lugares da lista.

 

01/03/2026 - Juiz de Fora(MG) - Bairro Três Moinhos, um dos mais afetados pelas fortes chuvas com deslizamentos, desmoronamentos e desalojados. Foto: Tânia Rego/Agência Brasil
Bairro Três Moinhos, um dos mais afetados em Juiz de Fora pelas fortes chuvas com deslizamentos, desmoronamentos e desalojados. Foto: Tânia Rego/Agência Brasil

Risco cada vez maior

Com dados sobre a ocupação de cidades nos últimos 40 anos, o estudo revela ainda que a ocupação de áreas de risco cresceu em ritmo mais acelerado do que a urbanização em geral.

Enquanto as áreas urbanas no Brasil cresceram 2,5 vezes, o aumento de construções em terrenos inclinados mais que triplicou no mesmo período.

Entre os anos de 1985 e 2024, a área urbanizada no país cresceu de 1,8 milhão de hectares (ha) para 4,5 milhões de hectares. Isso significa um crescimento anual equivalente a 70 mil hectares, ou o tamanho de uma cidade de médio porte.

Já as áreas construídas em regiões com declividade acentuada e maior risco de erosão e deslizamento aumentaram de 14 mil hectares, em 1985, para 43,4 mil ha, em 2024.

Na avaliação da coordenadora do estudo, Mayumi Hirye, o contexto das mudanças climáticas e os riscos causados pelos episódios extremos são fatores a serem considerados na expansão das cidades.

“Afetam a todos, mas, em especial, incidem de forma mais dramática em áreas mais sensíveis e vulneráveis, cuja ocupação tem acontecido de forma mais acelerada do que o ritmo da urbanização total”, reforça.

 

Juiz de Fora (MG), 27/02/2026 - Deslizamento de terra do Morro do Cristo, ocorrido durante a tempestade de segunda-feira, 23 de fevereiro, no Bairro Paineiras. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Deslizamento de terra do Morro do Cristo, ocorrido durante a tempestade de segunda-feira, 23 de fevereiro, no Bairro Paineiras. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil 

Drenagem

A proximidade de rios e córregos, onde ocorre a drenagem natural das cidades, também é considerada um fator de maior exposição às enxurradas.

Em 2024, os pesquisadores identificaram que 1,2 milhão de hectares de áreas urbanas no Brasil apresentam risco maior de inundação por essa característica.

 

01/03/2026 - Ubá (MG) - Estragos devido às fortes chuvas e transbordamento do Rio Ubá, na região central da cidade. Foto: Tânia Rego/Agência Brasil
Estragos devido às fortes chuvas e transbordamento do Rio Ubá, na região central da cidade. Foto: Tânia Rego/Agência Brasil

Entre os estados com o maior território urbano em risco pela proximidade de áreas de drenagem natural, o Rio de Janeiro liderava em 2024, com 108,2 mil hectares nessa situação.

A ocupação de áreas com essa característica no território fluminense quase dobrou ao longo de 40 anos.

Já em Rondônia, a construção em áreas próximas da drenagem natural mais que duplicou. Em 1985, havia 7,3 mil hectares de área urbanizada com essa característica e, em 2024, o total chegou a 18,8 mil hectares.

Segundo o engenheiro ambiental do Mapbiomas, Edmilson Rodrigues, historicamente, as cidades se estabeleceram junto a corpos d’água, mas as mudanças climáticas aumentam o risco desse tipo de proximidade.

“Diante do aumento do número de eventos extremos e do conjunto de funções cumpridas por áreas de várzea e planícies alagáveis, é importante monitorar a expansão de áreas urbanizadas em margens fluviais, buscando conservar o ambiente e a qualidade de vida da população”, conclui.

 

01/03/2026 - Ubá (MG) - Estragos devido às fortes chuvas e transbordamento do Rio Ubá, na região central da cidade. Foto: Tânia Rego/Agência Brasil
Estragos devido às fortes chuvas e transbordamento do Rio Ubá, na região central da cidade. Foto: Tânia Rego/Agência Brasil

 

Relacionadas
28/02/2026 - Juíz de Fora - MG - Bombeiros fazem a última frente de procura de vítimas em que estão tentando resgatar o corpo de um menino de 9 anos, após deslizamento de terra no bairro Paineiras. Foto: Tânia Rego/Agência Brasil
Sobe para 72 o número de mortos nas chuvas em Minas Gerais
Juiz de Fora (MG), 25/02/2026 – Bombeiros retiram corpo de escombros após fortes chuvas no bairro Cerâmica, na zona sudeste de Juiz de Fora. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Juiz de Fora: desastre reflete negligência com aquecimento global
São José dos Campos (SP) 03/12/2024 - A Sala de Situação do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), no Parque de Inovação Tecnológica (PIT).  Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Desastres climáticos afetaram mais de 336 mil pessoas no país, em 2025
Edição:
Vinicius Lisboa
Minas Gerais chuvas em Minas Gerais Juiz de Fora encostas urbanização área de risco mudanças climáticas MapBiomas
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 04/03/2026 - Idace avança no reconhecimento de 11 Projetos de Assentamentos Estaduais no Ceará, junto ao Incra. Foto: GEDEF/Idace
Direitos Humanos Publicado texto que reconhece assentamento para reforma agrária no CE
qua, 04/03/2026 - 09:28
Rio de Janeiro (RJ) 25/11/2023 – Protesto com pares de sapato representando mulheres vítimas de feminicídio, em Copacabana, no Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Direitos Humanos Vítimas de feminicídio aumentaram 96% no estado de SP, em quatro anos
qua, 04/03/2026 - 09:25
Matias Barbosa (MG), 01/03/2026 - Consequências das fortes chuvas e transbordamento do rio Paraibuna na cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Governo reconhece situação de emergência em cidades de MG, RJ e SP
qua, 04/03/2026 - 08:21
Rio de Janeiro (RJ), 04/03/2026 - Lançamento da campanho Feminicídio Nunca Mais, organizada pela NO MORE Foundation, Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo - Embratur e Empresa Brasil de Comunicação - EBC, no monumento do Cristo Redentor. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Direitos Humanos Cristo Redentor é iluminado com mensagens de campanha contra violência
qua, 04/03/2026 - 08:10
Brasília (DF), 08/12/2025 - Caminhos da Reportagem compartilha a rotina e os desafios da Menopausa. Frame Tv Brasil
Saúde Estudo pede mais políticas públicas para reduzir efeitos da menopausa 
qua, 04/03/2026 - 08:02
São Paulo (SP) - 04/12/2025 - PF faz operação contra vazamento de fotos íntimas e abuso sexual infantojuvenil Foto: Polícia Federal
Justiça PF prende Daniel Vorcaro em 3ª fase da Operação Compliance Zero
qua, 04/03/2026 - 07:50
Ver mais seta para baixo