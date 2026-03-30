Papa nomeia climatologista brasileiro para conselho da Igreja Católica

Carlos Nobre é uma das maiores autoridades do país em meio ambiente

O papa Leão 14 nomeou nesta segunda-feira (30) o climatologista brasileiro Carlos Nobre para o Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, uma espécie de conselho sobre temas como direitos humanos, justiça, paz, saúde, migrações, emergências humanitárias e obras de caridade da Igreja Católica.

Pesquisador aposentado do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Nobre é reconhecido internacionalmente por suas pesquisas sobre clima e aquecimento global. Atualmente, atua no Instituto de Estudos Avançados (IEA) da Universidade de São Paulo (USP).

O Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral foi criado pelo papa Francisco em agosto de 2016, na Carta Apostólica Humanam Progressionem.

Ele é resultante da fusão de quatro Pontifícios Conselhos preexistentes: Pontifício Conselho para a Justiça e Paz, o Pontifício Conselho para a Pastoral dos Migrantes e Itinerantes, o Pontifício Conselho Cor Unum e o Pontifício Conselho para os Agentes de Saúde para a Pastoral da Saúde.

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Entre as tarefas do órgão está “promover a pessoa humana e sua dignidade, dada por Deus, os direitos humanos, a saúde, a justiça e a paz".

Também estão no seu escopo "questões relacionadas à economia e ao trabalho, ao cuidado da criação e da terra como 'lar comum', às migrações e às emergências humanitárias", além de aprofundar e disseminar a doutrina social da Igreja sobre o desenvolvimento humano integral.

Confira a lista de pessoas nomeadas com Carlos Nobre para compor o Dicastério:

Rogelio Cabrera López (Arcebispo Metropolitano de Monterrey, México);

Fulgence Muteba Mugalu (Arcebispo Metropolitano de Lubumbashi, República Democrática do Congo);

Lizardo Estrada Herrera (Bispo Auxiliar e Vigário Geral da Arquidiocese Metropolitana de Cuzco, Peru);

Daniel Gerard Groody (Vice-Reitor e Decano Associado para Educação de Pós-Graduação da Universidade de Notre Dame – EUA);

Rampeoane Hlobo (Diretor da Rede Jesuíta de Justiça e Ecologia, em Nairobi, Quênia);

Linah Siabana (Psicóloga);

Meghan J. Clark (Vice-Reitora do Departamento de Teologia e Estudos Religiosos da Universidade de St. John's, Nova York – EUA);

Dylan Mason Corbett (Diretor Executivo do Hope Border Institute, em El Paso – EUA);

Léocadie Wabo Lushombo, I.T. (Professora de Ética Teológica na Escola Jesuíta de Teologia da Universidade de Santa Clara, Berkeley – EUA);

Christine Nathan (Presidente da Comissão Católica Internacional de Migração, em Genebra - Suíça)

Assista à entrevista de Carlos Nobre no programa DR com Demori, da TV Brasil