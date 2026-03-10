logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Plano busca fortalecer Sistema Nacional do Meio Ambiente até 2036

Aprimorar cooperação entre entes federativos é uma das metas
Fabíola Sinimbú - repórter da Agência Brasil
Publicado em 10/03/2026 - 15:43
Brasília
São Paulo-SP, Foto feita em 02/05/2013, O Parque Estadual do Rio Turvo (PERT) é um parque estadual de São Paulo criado em 21 de fevereiro de 2008 (16 anos) a partir do antigo Parque Estadual de Jacupiranga. Integra o Mosaico de Unidades de Conservação do Jacupiranga, sendo uma das maiores porções de Mata Atlântica do Brasil. . Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) apresentou nesta terça-feira (10) o Plano Decenal de Fortalecimento do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama 2036), que busca aprimorar os mecanismos de coordenação e financiamento da gestão ambiental no país.

Entre as metas está o fortalecimento da cooperação federativa, com um reforço mais atento à capacidade institucional nos municípios.

A estratégia foi entregue durante a cerimônia de comemoração dos 45 anos do Sisnama, que é a principal estrutura nacional de articulação entre União, estados, Distrito Federal, municípios e sociedade civil, na construção das políticas públicas nacionais sobre o meio ambiente.

Segundo a ministra do MMA, Marina Silva, esse esforço de aprimorar a proteção ambiental deve ser contínuo e cada vez mais integrado para fazer frente aos desafios postos no planeta.

“Para que a gente avance na agenda da sustentabilidade, é preciso ter um sistema forte, que viabilize controle e participação social na formulação, implementação das políticas e nos processos de autocorreção”, diz.

O trabalho foi realizado em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), que traçou um diagnóstico do Sisnama para subsidiar a construção de um planejamento capaz de sanar fragilidades nas gestões ambientais. A falta de pessoal é considerada crítica nas três esferas de governo.

Por outro lado, avanços permitiram aprimorar o plano para os próximos dez anos. Entre os destaques do trabalho já em andamento, Marina Silva lembrou da transição de uma política ambiental setorial para uma abordagem transversal, que alcança as políticas econômica, social e setoriais.   

“Tudo que nós vamos fazer tem que ser atravessado pelos limites planetários que estão impostos e só é possível fazer isso se estivermos cada vez mais fortalecidos”.

A cerimônia também homenageou o naturalista, professor universitário, político e pesquisador brasileiro Paulo Nogueira-Neto, que morreu em 2022 e foi um dos precussores da criação da Política Nacional que deu origem ao Sisnama.

Relacionadas
Milano Cortina 2026 Olympics - Freestyle Skiing - Men's Freeski Slopestyle Qualification - Livigno Snow Park, Livigno, Italy - February 07, 2026. Matej Svancer of Austria reacts after his run of the Men's Freeski Slopestyle REUTERS/Gonzalo Fuentes
Com mudanças climáticas, Jogos de Inverno usam 85% de neve artificial
Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima – COP28. – Meio Ambiente; mudanças climáticas; poluição do ar; fumaça fábricas; chaminés; CO2. Foto: Ralf Vetterle/Pixabay
Edital destina R$ 2,5 milhões a pesquisas sobre clima e economia
Corumbá (MS), 28/06/2024 - Ribeirinho observa fumaça de queimadas nos arredores de Corumbá-MS. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Plano Clima é publicado como um guia para economia de baixo carbono
Edição:
Vinicius Lisboa
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima Marina Silva Mudanças Climáticas Aquecimento Global
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 19/11/2025 – Fachada do prédio do banco de Brasília (BRB). Em março de 2025, o conselho do Banco BRB aprovou a compra de 58% do capital do Banco Master, valor estimado em R$ 2 bilhões. O acordo previa que o BRB, uma sociedade de capital e controlada majoritariamente pelo Governo do Distrito Federal (GDF) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Economia Governo do DF sanciona lei para socorrer BRB com imóveis públicos
ter, 10/03/2026 - 17:10
Brasília (DF), 25/06/2025 - Sessão da Câmara dos deputados que votou O projeto de decreto legislativo susta o novo decreto do governo sobre aumento das alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Justiça PGR pede ao STF condenação de deputados do PL por desvio de emendas
ter, 10/03/2026 - 17:03
Araguatins (TO), 10/03/2026 - Mulheres Sem Terra realizam mobilização pela Reforma Agrária e contra as violências pelo Brasil. Foto: MST/Divulgação
Geral Contra violência e por reforma agrária, mulheres do MST ocupam terras
ter, 10/03/2026 - 16:44
Rio de Janeiro (RJ), 08/03/2026 – Ato do Dia Internacional da Mulher ocupa a praia de Copacabana, na zona sul do Rio, pedindo o fim das violências contra as mulheres. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Direitos Humanos PF abre inquérito sobre vídeos que incitam ódio a mulheres no TikTok
ter, 10/03/2026 - 16:23
Brasília, 09/03/2026 Declaração a imprensa, durante encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Internacional Lula cancela ida ao Chile e chanceler representará Brasil em posse
ter, 10/03/2026 - 16:19
People hold placards with images of Iran's new supreme leader Mojtaba Khamenei during a gathering to support him, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Tehran, Iran, March 9, 2026. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY
Internacional Resistência do Irã pressiona Estados Unidos a encerrarem guerra
ter, 10/03/2026 - 16:11
Ver mais seta para baixo