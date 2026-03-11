logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Quilombolas estão alinhados a agendas de justiça climática, diz estudo

Comunidade enfrenta dificuldades para captação de recursos
Matheus Crobelatti*
Publicado em 11/03/2026 - 14:40
São Paulo
Cavalcante (GO) - Quilombo Kalunga - Dois acordos celebrados pela Advocacia-Geral da União (AGU) garantiram a posse imediata à comunidade quilombola Kalunga das fazendas Fonte das Águas, com área de 6,5 mil hectares, e da Fazenda Vista Linda,
© Weverson Paulino

Uma pesquisa do Instituto Sumaúma mapeou entidades quilombolas que articulam práticas culturais e comunicacionais em todo o país e descobriu que esta população é fortemente alinhada às agendas de justiça climática, racial e territorial.

O Sumaúma atua na área de pesquisa de impacto social e apoia pessoas negras, indígenas e periféricas no acesso à educação.

Para Juliane Sousa, pesquisadora quilombola que atuou como consultora da pesquisa, o levantamento é fundamental porque reconhece as ações de comunicação e cultura empenhadas pela população quilombola há muito tempo.

“Ao identificar e enumerar essas atividades, a pesquisa auxilia no acesso a editais e ajuda organizações que trabalham com territórios quilombolas a entender que essas ações existem, permitindo que pensem estrategicamente em como apoiá-las,” argumenta.

A pesquisadora ressalta que os estudos sobre a comunidade quilombola são escassos e isso se reflete na falta de direitos. Juliane Sousa relembra que o primeiro Censo do IBGE que identificou, especificamente, localidades e populações quilombolas foi realizado somente em 2022.

“Isso é muito grave, porque é uma população que existe neste território desde que ele foi invadido, há mais de 500 anos. A falta de dados implica na falta de acesso a direitos básicos para essa população, como educação, saúde e alimentação”, comentou Juliane.


>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Dados coletados

De comunicadores a influenciadores quilombolas, foram consultados 53 agentes de comunicação a partir de um formulário online. Também houve a realização de um grupo focal com oito lideranças quilombolas.

A pesquisa observou que os agentes produzem conteúdos que preservam a memória das comunidades, registrando comemorações locais (81%), o plantio e a colheita do próprio alimento (73,6%), o artesanato (68%) e contações de história (64,2%), por exemplo.

Também foram analisadas pautas debatidas nas práticas culturais e comunicacionais. Com possibilidade de múltiplas respostas, as temáticas envolvem racismo (87%), políticas públicas (85%), educação (77,4%), problemas ambientais (70%), demarcação territorial (64%), titulação territorial (62,3%), acesso à renda (60%) e justiça climática (53%).

O estudo também evidencia as dificuldades acerca da produção de conteúdo digital nas comunidades quilombolas. Nas regiões rurais, muitos relataram falta de acesso à internet, limitações financeiras para aquisição de ferramentas e softwares, e dificuldades de compreensão no uso dessas ferramentas.

Ainda foram apontadas dificuldades para captar recursos devido à falta de acessibilidade dos editais e de incentivo de financiadores. Mais de 40% dos entrevistados disseram que não recebem nenhuma renda pelas atividades culturais e comunicacionais desenvolvidas.

Mapa Interativo

Ao pensar na questão da falta de visibilidade, articulação e fortalecimento da população quilombola, o Instituto Sumaúma criou um mapa interativo de acesso aberto. Pela plataforma, é possível filtrar as comunidades por cidade, estado e país.

Taís Oliveira, fundadora e diretora executiva do instituto, explica que o mapa também facilita o contato com comunicadores e agentes culturais quilombolas.

"Assim é possível dialogar com pessoas que queiram conhecer mais sobre a cultura e as pautas quilombolas, visitar ou adquirir produtos e serviços dessas comunidades", diz Taís.

Chapada dos Veadeiros

Um dos coletivos participantes do estudo foi a Rede Kalunga de Comunicação. Desde 2021, a mídia independente de comunicação se propõe a contar a história das comunidades quilombolas do Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga, o maior território quilombola em extensão do Brasil, na região da Chapada dos Veadeiros, em Goiás.

O principal objetivo da rede é trazer uma visão do território de dentro do próprio território, garantindo que as histórias sejam contadas por quem as vive. A rede atua na produção e execução de oficinas, eventos, podcasts, jornal e conteúdos audiovisuais.

A comunicóloga e cofundadora da Rede Kalunga, Daniella Teles, explica que a iniciativa busca valorizar o conhecimento dos membros da comunidade ao mostrar que a cultura e a oralidade deles são ricas e fundamentais para a manutenção da comunidade por séculos.

Daniella também observa que as atividades articuladas pelo coletivo reverberam na autoestima da comunidade.

“Vemos que as pessoas tinham vergonha de falar que eram kalungas, por causa da exclusão causada pela estrutura racista em que vivemos. Agora elas ocupam seus espaços de direito”, diz.

O próximo passo para o coletivo é o lançamento de um site quilombola, com o objetivo de levar para o mundo informações sobre a comunidade. O projeto busca criar uma comunicação acessível, educativa e continuada para que a história não seja esquecida ou desvalorizada.

*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 10/03/2026 - A professora da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Regina R. Rodrigues, fala durante o 3º Simpósio BBNJ (sigla, em inglês, para Biodiversidade Além da Jurisdição Nacional), primeiro grande encontro científico internacional após a entrada em vigor do Tratado do Alto-Mar, no Museu do Amanhã, centro da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Efeitos da emergência climática no oceano preocupam pesquisadores
As 26 crateras que avançam por Buriticupu há pelo menos 30 anos preocupam os moradores locais. No dia 9 de maio, uma casa foi 'engolida' por uma das voçorocas, após um deslizamento de terra ocorrido em uma rua do bairro Vila Isaías. Segundo o Corpo de Bombeiros, a residência já havia sido evacuada e não houve vítimas. Foto:Prefeitura Buriticupu/Twitter
Voçorocas ameaçam Buriticupu e especialista alerta para risco urbano
São Paulo-SP, Foto feita em 02/05/2013, O Parque Estadual do Rio Turvo (PERT) é um parque estadual de São Paulo criado em 21 de fevereiro de 2008 (16 anos) a partir do antigo Parque Estadual de Jacupiranga. Integra o Mosaico de Unidades de Conservação do Jacupiranga, sendo uma das maiores porções de Mata Atlântica do Brasil. . Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Plano busca fortalecer Sistema Nacional do Meio Ambiente até 2036
Edição:
Aline Leal
quilombolas kalunga Instituto Sumaúma
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 05-06-2024 Reunião da CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas do Senado para ouvir a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Justiça Dino mantém depoimento de Leila Pereira na CPMI do INSS
qua, 11/03/2026 - 15:58
Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal - STF Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Justiça Moraes manda prender ex-integrantes da cúpula da PMDF
qua, 11/03/2026 - 15:52
Caixa d’água da Sabesp se rompe e deixa um morto e sete feridos em SP. Caso ocorreu em Mairiporã, na Grande São Paulo Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros
Geral Rompimento de reservatório da Sabesp provoca uma morte em Mairiporã
qua, 11/03/2026 - 15:33
Supermercado
Economia Crédito e emprego explicam vendas no comércio em patamar recorde
qua, 11/03/2026 - 15:25
Brasília (DF), 31.05.2023 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião com o Presidente da República da Colômbia, Gustavo Petro. Palácio da Alvorada- Brasília - DF. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Política Brasil e Colômbia confirmam presença em evento sobre democracia
qua, 11/03/2026 - 15:10
PF mira contra crimes de ódio e apologia ao nazismo em Minas Gerais. Foto: Polícia Federal/ Divulgação
Geral PF faz operação para combater apologia ao nazismo na internet
qua, 11/03/2026 - 14:43
Ver mais seta para baixo