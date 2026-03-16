logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Um em cada quatro brasileiros já saiu de casa por evento climático

Ondas e calor e falta de energia estão entre os impactos mais citados
Rafael Cardoso - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 16/03/2026 - 18:42
Rio de Janeiro
Canoas (RS), 21/06/2024 - Soldados do Exército fazem limpeza na Escola Municipal de Ensino Fundamental Thiago Wurth, após enchente que atingiu toda a escola. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
© Bruno Peres/Agência Brasil

Um em cada quatro brasileiros (24%) já precisou sair de casa temporariamente por causa de eventos climáticos extremos, como enchentes, deslizamentos, incêndios ou ondas de calor.

O dado faz parte de uma pesquisa da Ipsos para o Instituto Talanoa. Os resultados foram divulgados nesta segunda-feira (16), Dia Nacional de Conscientização sobre as Mudanças Climáticas.

Nos últimos 12 meses, os impactos climáticos mais citados pelos entrevistados foram ondas de calor extremo (48%), falta de energia elétrica (42%) e tempestades fortes (35%), seguidos por escassez de água (26%), doenças transmitidas por mosquitos (23%) e enchentes (21%).

A pesquisa também indica que o tema da adaptação climática já entrou no radar da população brasileira. Cerca de 81% dos entrevistados dizem já ter ouvido falar no conceito, embora apenas 13% afirmem conhecê-lo bem.

Cerca de 70% dos entrevistados acreditam que os eventos climáticos extremos estão se tornando mais frequentes. Entre os aspectos do cotidiano mais afetados estão saúde (40%), alimentação (37%), gastos com energia elétrica (37%), moradia (29%) e mobilidade (25%).

Apoio a obras

Apesar de possíveis custos adicionais, a maioria dos entrevistados apoia medidas para preparar cidades e infraestruturas para os impactos do clima.

A pesquisa mostra que 63% concordam que novas construções devem considerar os efeitos das mudanças climáticas. O apoio sobe para 76% quando as obras são financiadas com recursos públicos.

Mesmo quando essas medidas podem provocar transtornos imediatos, como obras urbanas ou mudanças em regras de construção, o apoio permanece elevado. Dois terços da população (66%) afirmam apoiar ações de adaptação, enquanto apenas 9% se posicionam contra.

O apoio aparece em todas as regiões do país, variando de 58% no Sul a 73% no Sudeste, segundo o levantamento.

A pesquisa foi feita entre 19 e 29 de dezembro de 2025, com 1 mil entrevistas por meio de painel online. A amostra é representativa das classes A, B e C em todo o país e leva em conta gênero, faixa etária e região.

 

Relacionadas
Brasília (DF), 15/03/2026 - Manifestantes pedem proteção da Serrinha do Paranoá, área ambiental incluída em projeto para salvar BRB. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Protesto pede retirada de área ambiental do projeto de socorro ao BRB
Rochas de plástico chegam a ninhos de tartarugas em ilha brasileira. Estudo aponta risco de fragmentos permanecerem no ciclo geológico. Foto: Fernanda Avelar Santos/Divulgação
Rochas de plástico chegam a ninhos de tartarugas em ilha brasileira
Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima – COP28. – Meio Ambiente; mudanças climáticas; poluição do ar; fumaça fábricas; chaminés; CO2. Foto: Ralf Vetterle/Pixabay
Crescimento de demanda por tecnologia climática gera oportunidades
Edição:
Aline Leal
Dia Nacional de Conscientização sobre as Mudanças Climáticas Mudanças Climáticas Ipsos Instituto Tanaloa
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 13/03/2026 - Gravação do programa Na Mesa com Datena, que recebe o ex-jogador Neto. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Esportes Na Mesa com Datena entrevista Craque Neto nesta terça na TV Brasil
seg, 16/03/2026 - 19:49
Brasília (DF), 11/03/2026 - Tira-Dúvidas do IRPF de 2026. Arte/Agência Brasil
Economia Radioagência Nacional lança nova temporada da série Tira-Dúvidas do IR
seg, 16/03/2026 - 19:20
Governo do Brasil lança, nesta segunda-feira (16/3), o Plano Nacional sobre Mudança do Clima – Plano Clima, guia das ações para enfrentar a mudança do clima no país até 2035, que traz também o roteiro para o cumprimento da meta nacional sob o Acordo de Paris.
Meio Ambiente Governo lança Plano Clima com meta de reduzir emissões até 2035
seg, 16/03/2026 - 19:19
Notas de dólar 16 de maio de 2016 REUTERS/Kham
Economia Dólar cai 1,6% e fecha em R$ 5,23 com alívio externo
seg, 16/03/2026 - 19:10
Canoas (RS), 21/06/2024 - Soldados do Exército fazem limpeza na Escola Municipal de Ensino Fundamental Thiago Wurth, após enchente que atingiu toda a escola. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Meio Ambiente Um em cada quatro brasileiros já saiu de casa por evento climático
seg, 16/03/2026 - 18:42
Brasília (DF) 16/08/2024 – Uso de internet avança no país entre idosos Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Direitos Humanos Idosos sentem maior vulnerabilidade a golpes online em SP
seg, 16/03/2026 - 18:24
Ver mais seta para baixo