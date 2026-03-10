logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Voçorocas ameaçam Buriticupu e especialista alerta para risco urbano

Falta de drenagem e desmatamento agravam erosão que engole casas no MA
Luciano Nascimento - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 10/03/2026 - 18:46
São Luís
As 26 crateras que avançam por Buriticupu há pelo menos 30 anos preocupam os moradores locais. No dia 9 de maio, uma casa foi 'engolida' por uma das voçorocas, após um deslizamento de terra ocorrido em uma rua do bairro Vila Isaías. Segundo o Corpo de Bombeiros, a residência já havia sido evacuada e não houve vítimas. Foto:Prefeitura Buriticupu/Twitter
© Prefeitura Buriticupu/Twitter

Buriticupu, distante 415 quilômetros (km) de São Luís, é uma cidade cercada por buracos que têm provocado o colapso de ruas, a perda de moradias e colocado milhares de famílias em situação permanente de risco.

Algumas das voçorocas, termo correto para o fenômeno que atinge a cidade, chegam a medir mais de 30 metros de profundidade e engolem casas, ruas e a cada período chuvoso tiram a paz dos pouco mais de 35 mil moradores do município.

A situação que vem se agravando há pelo menos quatro décadas e fica mais evidente no período de chuvas.

Brasília (DF), 10/03/2026 - Voçorocas. Professor Marcelino Farias. Foto: Marcelino Farias/Arquivo Pessoal
Marcelino Farias explica que a geomorfologia da região contribui para as voçorocas - Marcelino Farias/Arquivo Pessoal

Na avaliação do professor doutor do Departamento de Geociências da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) Marcelino Farias a situação do município serve de alerta para o que acontece quando diferentes fatores entram em cena, a exemplo de um terreno frágil, do desmatamento ilegal e da ausência de projetos de drenagem de águas pluviais, entre outros.

“Buriticupu é um caso típico de mau uso do solo, especialmente urbano, que deve ser utilizado como um exemplo a ser evitado em outras realidades, tanto do Maranhão quanto do restante do país”, disse o pesquisador à Agência Brasil.

Originado do tupi-guarani, o termo voçoroca significa buraco grande. O nome é atribuído às grandes escavações do solo provocadas pelas águas das chuvas, entre outros fatores. A supressão da vegetação, com o desmatamento ilegal, entre outros fatores, faz com que a água das chuvas corra pela superfície, criando microcanais. Com o tempo eles vão se ampliando até chegar ao estágio final das voçorocas.

O professor explica que Buriticupu  tem uma confluência de fatores naturais que contribuem muito para a erosão, mas que  o desmatamento ilegal acabou incrementando bastante os processos erosivos.

"Muitas áreas foram desmatadas sem autorização, sem controle, para a implantação da pecuária, e a pecuária hoje é uma das principais causas da erosão na zona rural”.

Agravamento 

Nos últimos três anos a situação vem se intensificando, com inúmeras ruas sendo tomadas pelas crateras. Diante do cenário, o governo federal destinou recursos em 2024 para projetos de drenagem na região, mas as medidas não reverteram o problema. Em fevereiro de 2025, a prefeitura de Buriticupu decretou estado de calamidade pública devido ao agravamento das erosões, que atingem casas e ruas.

Segundo Farias, o desmatamento no entorno do município, a pavimentação sem rede de drenagem, a falta de obra de contenção dentro dos parâmetros técnicos fazem com que a situação se agrave e dificultem a solução do problema. O especialista ressalta que nada de concreto foi feito para combater a erosão.

“As áreas continuam sendo urbanizadas próximo à encosta, as ruas continuam drenando para essas encostas e não há nenhuma obra de drenagem, de contenção da velocidade ou do fluxo de água para resolver o problema”, aponta o professor.

Marcelino Farias explica que a geomorfologia da região, com o relevo ondulado, a cidade cercada por vales e a concentração de chuvas, durante determinado período do ano, contribuem para agravar a situação.

A cidade vem crescendo muito, de acordo com Farias o que piora a situação. "Isso faz com que mais ruas surjam, mais ruas sejam pavimentadas e mais água de esgoto e água pluvial sejam coletadas e direcionadas para a encosta, sem o devido cuidado com o fluxo dessa água para não causar erosão. Isso vai incrementar, então, os processos erosivos já existentes e fazer com que novos processos erosivos surjam”, reiterou.

Caso medidas urgentes e estruturais não sejam adotadas, o cenário aponta para risco de colapso urbano. Entre as medidas apontadas estão soluções baseadas em diagnostico com uso de geotecnologias, em bioengenharia, como retaludamento, revegetação e implantação de sistemas eficientes de drenagem das águas pluviais e do esgoto.

O professor chama atenção para a necessidade de o poder público municipal tomar a frente do processo, inclusive debatendo o crescimento urbano, planejando a ocupação do solo e impedindo que áreas vulneráveis sejam ocupadas.

“O poder público municipal tem que agir imediatamente para conter os processos erosivos. Isso só vai ser possível com a atualização do plano diretor, que vai proibir e controlar o uso de áreas que são vulneráveis à erosão e que não podem ser ocupadas", defende o professor.

"Também é preciso que haja obras de drenagem efetivas que controlem o fluxo de água nas áreas de encosta, que o esgoto tenha uma destinação correta, não sendo jogado nessas encostas, favorecendo a erosão”, ressaltou.

Prefeitura

A Agência Brasil tentou contato com a prefeitura de Buriticupu e aguarda posicionamento.

Nos últimos dias, há uma referência indireta ao problema das voçorocas no município. Em uma rede social, a prefeitura publicou um alerta, diante do recente grande volume de chuva.

Em 72h, iniciadas no dia 4, foram registrados aproximadamente 114 mm de chuva e a previsão é de que elas intensas continuem.

A nota diz que o município está sob alerta moderado para ocorrências de movimento de massa, emitido pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN). O comunicado chama atenção para o fato de que as constantes chuvas no município podem provocar deslizamentos de barrancos e encostas.

“A orientação do Corpo de Bombeiros é para que a população que reside em área de risco fique atenta a qualquer sinal de perigo, como alagamentos, enxurradas, deslizamentos, desabamentos, trincas em paredes, árvores ou postes inclinados. Caso perceba qualquer sinal, abandone o local imediatamente e procure abrigo fora da área de risco.

Relacionadas
São Paulo-SP, Foto feita em 02/05/2013, O Parque Estadual do Rio Turvo (PERT) é um parque estadual de São Paulo criado em 21 de fevereiro de 2008 (16 anos) a partir do antigo Parque Estadual de Jacupiranga. Integra o Mosaico de Unidades de Conservação do Jacupiranga, sendo uma das maiores porções de Mata Atlântica do Brasil. . Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Plano busca fortalecer Sistema Nacional do Meio Ambiente até 2036
Bomba de extração de petróleo no Texas
Instabilidade geopolítica acelera busca por independência do petróleo
Rio de Janeiro (RJ), 30/07/2025 – Ressaca no mar traz ondas grandes à praia do Leme, provocadas pela passagem de um ciclone extratropical. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Especialistas alertam para riscos ambientais de intervenções em praias
Edição:
Aline Leal
Buriticupu Maranão voçorocas Desmatamento Ilegal
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília - 22.05.2023 - Foto Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Foto: Antônio Cruz/ Agência Brasil/Arquivo
Política Senado aprova reestruturação de carreiras do serviço público federal
ter, 10/03/2026 - 21:06
roger machado, são paulo, futebol
Esportes Roger Machado é anunciado como novo técnico do São Paulo
ter, 10/03/2026 - 21:05
Brasília (DF), 07.08.2024 - Maria da Penha durante evento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) da 18ª edição da Jornada Lei Maria da Penha. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Direitos Humanos Ataques a Maria da Penha tentam enfraquecer conquistas, diz Instituto
ter, 10/03/2026 - 20:58
Brasília (DF), 25/10/2023 - O governador do Rio de Jnaeiro, Cláudio Castro fala com jornalistas na saída do ministério da Defesa, após reunião com ministro, José Mucio. Governador fala sobre crise na segurança do Rio de Janeiro Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Justiça Ministro suspende julgamento que pode cassar governador do Rio
ter, 10/03/2026 - 20:50
Rio de Janeiro (RJ), 10/03/2026 – Estudantes e trabalhadores do Colégio Pedro II protestam contra assédio sexual e silêncio institucional em frente à reitoria, em São Cristóvão, após caso de estupro coletivo envolvendo alunos. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Direitos Humanos Alunos do Pedro II pedem aulas para enfrentar a violência de gênero
ter, 10/03/2026 - 20:40
Rio de Janeiro (RJ), 10/03/2026 - A professora da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Regina R. Rodrigues, fala durante o 3º Simpósio BBNJ (sigla, em inglês, para Biodiversidade Além da Jurisdição Nacional), primeiro grande encontro científico internacional após a entrada em vigor do Tratado do Alto-Mar, no Museu do Amanhã, centro da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Meio Ambiente Efeitos da emergência climática no oceano preocupam pesquisadores
ter, 10/03/2026 - 20:34
Ver mais seta para baixo