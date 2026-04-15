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Meio Ambiente

Ameaça sobre espécies dependentes do solo é desconhecida, diz estudo

Pesquisa foi divulgada no Dia da Conservação do Solo e da Água
Fabíola Sinimbú - Enviada Especial*
Publicado em 15/04/2026 - 16:57
Manaus
Plantação de Café na Embrapa Cerrado
© Valter Campanato/Agência Brasil

O estudo Avaliação Global do Risco de Extinção de Espécies Dependentes do Solo: avanços recentes e recomendações revela que pesquisas existentes ainda são insuficientes para avaliação do estado de conservação dessa biodiversidade. O alerta foi dado nesta quarta-feira (15), Dia da Conservação do Solo e da Água.

O relatório, divulgado em publicações científicas internacionais, destaca que solo é fundamental para a sobrevivência humana, já que 95% dos alimentos dependem da saúde desse ecossistema, que também é capaz de armazenar 27% do carbono necessário para manter o aquecimento global abaixo de 2°C.

A pesquisa, liderada pela organização social Conservation International (CI), estudou apenas as espécies listadas como ameaçadas de extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, na sigla em inglês). A partir desses dados, 8.653 espécies puderam ser classificadas, das quais 20%, pelo menos 1.758 espécies, permanecem em risco de extinção, apontam os pesquisadores. 

Outras 1.722 espécies, não puderam ser avaliadas por serem classificadas como com dados insuficientes para determinar seu status global, pertencendo à lista da IUCN, a partir de dados regionais.

“Esta é a primeira vez que tentamos estudar o risco de extinção para espécies dependentes do solo, e os dados estão realmente disponíveis apenas para espécies de vertebrados. Atualmente, há pouquíssima informação sobre o estado de conservação de invertebrados e fungos, que constituem a grande maioria das espécies dependentes do solo”, explica o gerente da Unidade de Avaliação da Biodiversidade que liderou o estudo, Neil Cox.

Na avaliação dos pesquisadores, a lista mais abrangente que existe em todo o mundo sobre o risco de extinção global dessas espécies, que é a Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN, traz uma biodiversidade do solo “sub-representada”. E a falta de informação pode resultar em um impacto negativo sobre a vida no planeta, já que outros estudos apontam que a diversidade do solo é fundamental para um melhor funcionamento dos ecossistemas.

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Um exemplo é o conhecimento sobre invertebrados e fungos dependentes do solo, que aparecem em um número limitado na lista da IUCN,tendo apenas 503 espécies avaliadas, embora sejam maioria entre as espécies que recebem a classificação de dependentes do solo, ou seja, que passam uma parte fundamental de seu ciclo de vida dentro do solo ou que habitam predominantemente a interface solo-serapilheira.

“É uma possibilidade que muitas espécies pouco conhecidas ou ainda não descobertas de invertebrados e fungos dependentes do solo possam ser perdidas antes mesmo de serem conhecidas — e isso é muito preocupante. Não sabemos exatamente qual seria o impacto da perda dessas espécies na saúde geral do solo, mas espera-se que seja negativo”, alerta o pesquisador.

A partir dessa avaliação, o estudo traz recomendações para que comunidade acadêmica, governos e sociedade possam avançar sobre o conhecimento em relação a essa biodiversidade: 

  • Estabelecer um grupo de trabalho sobre biota do solo no âmbito da Comissão de Sobrevivência de Espécies da UICN;
  • Fortalecer os laços entre organizações regionais e globais que atuam na gestão da biodiversidade do solo;
  • Aprimorar o compartilhamento de conhecimento entre a UICN, governos, proprietários de terras e o público sobre a importância da conservação do solo;

Para Cox, isso implica ampliar a comunicação e a valorização da importância de manter uma rica diversidade de espécies dependentes do solo nas atividades de manejo da terra. 

“É difícil prever todos os impactos, mas, considerando a importância dessas espécies para diversos serviços ecossistêmicos, como a decomposição da matéria orgânica e a liberação ou ciclagem de nutrientes, a redução dessa diversidade provavelmente afetará a saúde geral do solo da qual dependemos", conclui.

*A repórter viajou a convite da Fundação Amazônia Sustentável (FAS)

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Edição:
Sabrina Craide
meio ambiente conservação do solo pesquisa científica Conservation International
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