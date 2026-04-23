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Meio Ambiente

Câmara aprova multa para quem descartar lixo em vias públicas

Projeto de Lei ainda será analisado pelo Senado
Luciano Nascimento - repórter da Agência Brasil
Publicado em 23/04/2026 - 15:56
São Luís
Lixo se acumula pela cidade após garis entrarem em greve. Os funcionários da Comlurb, empresa de limpeza urbana municipal, decidiram ontem(28) entrar em greve.
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (23) o Projeto de Lei (PL) 580 de 2022, que prevê multa para quem descartar lixo em vias públicas ou outros locais. O texto segue para análise do Senado.

Segundo a proposta, a punição será proporcional à quantidade de lixo descartada e também ao porte econômico do infrator.

O texto estabelece que a multa para pessoa física será de um a dez salários mínimos. Já para pessoa jurídica, seja no âmbito de atividade empresarial ou por funcionários, a multa prevista varia de cinco a 100 salários mínimos. Atualmente, o salário mínimo está em R$ 1.621.

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O projeto aponta algumas exceções, deixando isentos de sanções aqueles locais destinados à gestão e ao manejo de resíduos sólidos.

Além disso, a penalidade não será aplicada nos casos de manutenção ou armazenamento de resíduos em condições adequadas e sem risco à população.

A matéria altera a Lei 12.305/10, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a Lei dos Crimes Ambientais.

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Edição:
Vinicius Lisboa
Resíduos Sólidos lixo Política Nacional de Resíduos Sólidos Câmara dos Deputados Senado Federal Congresso
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