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Meio Ambiente

Destruição da Caatinga pode desertificar o país, alerta ministro

Capobianco fala sobre ações de proteção ao importante bioma brasileiro
Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 14/04/2026 - 11:46
Brasília
Brasília (DF) 14/04/2026 - O ministro do Meio Ambiente e Mudança de Clima, João Paulo Capobianco, participa do programa Bom Dia, MInistro. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ministro do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, afirmou que o governo federal tem ampliado as ações de preservação da Caatinga - único bioma exclusivamente brasileiro, importante para a biodiversidade do país, sobretudo por servir de barreira natural contra a desertificação.

“A Caatinga é um bioma fascinante, de uma beleza paisagística incrível e de uma biodiversidade também incrível. As pessoas, quando pensam no Brasil, pensam na Amazônia. Quando muito, na Mata Atlântica", afirmou Capobianco durante o programa Bom Dia, Ministro, produzido pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

"Mas esquecem que o Brasil possui seis biomas absolutamente diferentes e complexos, que fazem do país a maior biodiversidade do planeta”, completou. 

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Desertificação

Capobianco ressaltou que o desmatamento excessivo deste bioma tem contribuído para o avanço da desertificação e que, neste sentido, a conservação da Caatinga é uma prioridade ambiental.

“Está demonstrado que a destruição e o desmatamento excessivo da Caatinga vêm provocando a expansão da área em processo de desertificação no país”, acrescentou.

O ministro informou que o Brasil concluiu o plano nacional de ações para cumprir a Convenção de Combate à Desertificação, que será apresentado na Conferência das Partes (COP 17), marcada para agosto, na Mongólia.

Brasília (DF) 14/04/2026 - O ministro do Meio Ambiente e Mudança de Clima, João Paulo Capobianco, participa do programa Bom Dia, MInistro. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
 Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro, importante para a biodiversidade do país, lembrou Capobianco. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Segundo ele, o plano desenvolve medidas para conter processos de degradação do solo – o que abrange ações a serem adotadas para conter o avanço da desertificação, especialmente nas áreas de Caatinga.

Programa Recatingar

Entre as iniciativas em andamento, Capobianco destacou o lançamento do programa Recatingar, voltado à recuperação de áreas degradadas e à substituição de atividades econômicas predatórias por práticas sustentáveis.

O programa contará com a participação dos estados do Nordeste, que devem discutir ações conjuntas em reunião prevista para a primeira semana de maio, em Brasília.

 

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Edição:
Maria Claudia
Bom Dia ministro João Paulo Capobianco Ministro do Meio Ambiente caatinga
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