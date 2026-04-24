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Meio Ambiente

El Niño deve retornar em maio com impacto no clima, diz agência da ONU

Fenômeno pode afetar temperaturas globais e padrões de chuva
Olivia Le Poidevin - Repórter da Reuters
Publicado em 24/04/2026 - 11:16
Genebra
Porto Alegre (RGS) - Fenômeno causou temporais em diferentes regiões do Rio Grande do Sul. Foto: Prefeitura POA/Divulgação
© Prefeitura POA/Divulgação

O retorno das condições climáticas do El Niño é esperado para maio deste ano, o que pode afetar as temperaturas globais e os padrões de chuva, informou a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

O fenômeno é um aquecimento periódico das temperaturas da superfície do mar no Oceano Pacífico central e oriental, que normalmente dura de nove a 12 meses, de acordo com a OMM.

Uma mudança clara foi observada no Pacífico Equatorial, com as temperaturas da superfície do mar subindo rapidamente, sugerindo alta probabilidade de desenvolvimento de condições de El Niño entre maio e julho deste ano.

"Depois de um período de condições neutras no início do ano, os modelos climáticos agora estão fortemente alinhados e há grande confiança no início do El Niño, seguido por maior intensificação nos meses seguintes", disse Wilfran Moufouma Okia, chefe de previsão climática da organização em comunicado.

Embora os modelos indiquem a possibilidade de forte evento de El Niño este ano, a OMM acrescentou que maior previsibilidade será possível após abril.

O padrão climático é conhecido por afetar os climas regionais, potencialmente trazendo mais chuvas para o sul da América do Sul, sul dos Estados Unidos, partes do Chifre da África e Ásia Central, enquanto causa seca na Austrália, Indonésia e partes do sul da Ásia. Ele também pode ter efeito de aquecimento sobre o clima global, lembrou a organização.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

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El Niño clima Previsão Organização Meteorológica Mundial OMM
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