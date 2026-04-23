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Meio Ambiente

Fiscais apreendem 100 toneladas de combustível industrial em Itaguaí

Coque siderúrgico é altamente inflamável e poluente
Agência Brasil
Publicado em 23/04/2026 - 18:44
Rio de Janeiro
Itaguaí (RJ), 22/04/2026 - Foram apreendidos 100 toneladas de coque siderúrgico acondicionadas de forma irregular. Trata-se de um combustível sólido, derivado industrial do carvão mineral, utilizado em usinas siderúrgicas altamente inflamável e poluente. Foto: SUBPAN/Divulgação
© SUBPAN/Divulgação

Foram apreendidos, em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 100 toneladas de coque siderúrgico acondicionadas de forma irregular. A transportadora responsável pela carga foi autuada por crime ambiental. 

Derivado industrial do carvão mineral, o coque é um combustível sólido altamente inflamável e poluente, utilizado em usinas siderúrgicas. 

A apreensão foi feita na quarta-feira (22) por Fiscais da Operação Porto+Seguro, da Subsecretaria de Gestão Portuária e Atividades Navais (Subpan), do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Segundo a Subpan, o coque, oriundo da Colômbia, foi carregado nos caminhões no terminal da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), no Porto de Itaguaí (Tecar), e seria levado para a unidade de alto-forno da própria CSN, em Volta Redonda. 

Os caminhões em que seria transportado não tinham, segundo os fiscais, nenhuma identificação externa informando sobre a periculosidade da carga, o que traz riscos para seu deslocamento nas estradas.

Os órgãos ambientais competentes e a delegacia local foram, então, acionados para lavrar os autos de infração. 

 

Itaguaí (RJ), 22/04/2026 - Foram apreendidos 100 toneladas de coque siderúrgico acondicionadas de forma irregular. Trata-se de um combustível sólido, derivado industrial do carvão mineral, utilizado em usinas siderúrgicas altamente inflamável e poluente. Foto: SUBPAN/Divulgação
Foram apreendidos 100 toneladas de coque siderúrgico acondicionadas de forma irregular SUBPAN/Divulgação

CSN nega irregularidade

Procurada pela Agência Brasil, a CSN, responsável pela carga, nega as acusações e diz que todos os requisitos foram cumpridos. 

“A CSN esclarece que a carga mencionada, composta por coque metalúrgico, atende plenamente a todos os requisitos legais, regulatórios, fiscais e ambientais aplicáveis à sua importação e transporte, não havendo qualquer irregularidade associada ao material ou à sua movimentação", diz em nota, que acrescenta que "a questão será devidamente esclarecida junto às autoridades competentes”. 

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Edição:
Vinicius Lisboa
combustível crime ambiental governo do estado do Rio de Janeiro itaguaí porto CSN Companhia Siderúrgica Nacional
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