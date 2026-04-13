logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Parque Nacional da Tijuca, no Rio, é o mais frequentado do país

Em 2025 ponto turístico recebeu mais de 4,9 milhões de visitantes
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 13/04/2026 - 18:45
Rio de Janeiro
Os turistas que visitarem o Rio neste verão vão contar com uma nova atração: a visita guiada ao Parque Nacional da Tijuca. Na foto, Vista Chinesa, no Parque Nacional da Tijuca (Tomaz Silva/Agência Brasil)
© 14 17:41:17

O Parque Nacional da Tijuca, localizado em área urbana da cidade do Rio de Janeiro, no Alto da Boa Vista, consolidou-se em 2025, pelo 18º ano consecutivo, como o parque nacional mais frequentado do país, com o recorde histórico de 4.907.563 visitantes.

Considerado um dos maiores parques urbanos do mundo, o parque é administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que já investiu R$ 75 milhões em obras de modernização da área. 

Somente no Alto Corcovado, onde está instalada a estátua do Cristo Redentor, o fluxo saltou de 2,3 milhões em 2024 para mais de 2,8 milhões no ano passado.

O parque pode ser acessado pelo Alto da Boa Vista, pelo bairro da Tijuca, ou pela Barra da Tijuca, entrando pela Estrada de Furnas ou então pelo Horto, onde existe um acesso alternativo, pela Rua Pacheco Leão, na zona sul da cidade.

Este ano, serão inaugurados no Alto Corcovado três novos elevadores importados, além de um novo mirante com vista panorâmica para a cidade do  Rio de Janeiro.

Também estão previstas obras de recuperação e manutenção dos contrafortes, as grandes colunas que seguram a rocha onde está apoiado o platô de visitação do Alto Corcovado, e contenção de encostas à beira da histórica linha férrea e das estradas de acesso ao Corcovado.

O restaurante histórico A Floresta está em recuperação e serão reformados os alojamentos que recebem pesquisadores de vários pontos do país e o fortalecimento da brigada de incêndio do parque.

Os pontos mais famosos do Parque Nacional da Tijuca são a Floresta da Tijuca, o Cristo Redentor, o Mirante Dona Marta e a Vista Chinesa. 

A floresta é fundamental para o ecossistema urbano do Rio de Janeiro, sendo uma das maiores florestas urbanas replantadas do mundo. 

Ela regula a temperatura local, reduzindo-a em até 4ºC a 6ºC, protege encostas contra deslizamentos, mantém a qualidade do ar, preserva a biodiversidade da Mata Atlântica e protege recursos hídricos. 

De acordo com a chefe do Parque Nacional da Tijuca, Viviane Lasmar Pacheco, a gestão pelo ICMBio prioriza o interesse público para que patrimônios como o Alto Corcovado e a Floresta da Tijuca, continuem pertencendo a todos os brasileiros. 

“No Corcovado, as obras em andamento asseguram uma modernização tecnicamente rigorosa e mais inclusiva. É importante lembrar que a União protege esta área há mais de 160 anos. Por isso, estamos trabalhando muito para unir a conservação da Mata Atlântica em todas as áreas do parque com uma infraestrutura de visitação que eleve a qualidade da experiência do visitante”, disse.

Relacionadas
Parauapebas (PA, 04/04/2026 - Nascida em dezembro no BioParque Vale Amazônia, onça-pintada recebe o nome de Xingu. Foto: Bioparque Vale Amazônia/Divulgação
Onça-pintada nascida no BioParque Vale Amazônia ganha o nome de Xingu
Rio de Janeiro (RJ), 27/01/2026 - A organização da sociedade civil brasileira (OSC) Refauna realizou no início deste mês de janeiro, com apoio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), a primeira soltura de araras-canindé, consideradas extintas da Mata Atlântica. Foto: Flavia Zagury/Refauna
Parque Nacional da Tijuca recebe primeira soltura de araras-canindés
Edição:
Fernando Fraga
Parque Nacional da Tijuca ICMbio Mata Atlântica vista Chinesa estátua do Cristo Redentor
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Dólar
Economia Dólar fecha abaixo de R$ 5 pela primeira vez em mais de dois anos
seg, 13/04/2026 - 19:14
Ilustração mostra o mapa do Estreito de Ormuz 23 de março de 2026 REUTERS/Dado Ruvic
Internacional EUA detalham limites do bloqueio de Ormuz; dois navios dão meia-volta
seg, 13/04/2026 - 19:07
Rafael Matos e Orlando Luz, - ATP de Houston 2026 - tênis
Esportes Rafael Matos e Orlando Luz vão às quartas de duplas do ATP de Munique
seg, 13/04/2026 - 19:04
Fachada do Palácio do Planalto
Política Terceirizados do governo têm redução de jornada e auxílio para creche
seg, 13/04/2026 - 18:54
Os turistas que visitarem o Rio neste verão vão contar com uma nova atração: a visita guiada ao Parque Nacional da Tijuca. Na foto, Vista Chinesa, no Parque Nacional da Tijuca (Tomaz Silva/Agência Brasil)
Meio Ambiente Parque Nacional da Tijuca, no Rio, é o mais frequentado do país
seg, 13/04/2026 - 18:45
Brasília (DF) 07/04/2026 - Indígenas de todo o país realizam marcha em Brasília em defesa de seus direitos Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Saúde Campanha vai aplicar 89 mil doses de vacinas em territórios indígenas
seg, 13/04/2026 - 17:41
Ver mais seta para baixo