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Meio Ambiente

Pescadores são presos com 350 kg de camarão rosa no período do defeso

Pesca é proibida durante a época de reprodução do animal
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 15/04/2026 - 18:52
Rio de Janeiro
Angra dos Reis (RJ), 15/04/2026 - A Polícia Federal prendeu, nesta quarta-feira (15/4), quatro pessoas pela prática de pesca ilegal na Baía de Sepetiba, no município de Itaguaí/RJ. Também foram apreendidos 350 kg de camarão, sendo cerca de 50 kg ainda vivos no momento da abordagem. Foto: PF/Divulgação
© PF/Divulgação

A Polícia Federal prendeu quatro pessoas em quatro embarcações praticando pesca ilegal na Baía de Sepetiba, nos limites do município de Itaguaí, região metropolitana do Rio. Foram apreendidos 350 quilos de camarão rosa, sendo que 50 quilos ainda estavam vivos no momento da abordagem, que aconteceu na madrugada desta quarta-feira (15).

As embarcações em atividade de pesca de arrasto, prática proibida em razão do período de defeso do camarão. 

Com a interceptação das embarcações, foi possível liberar os camarões que ainda estavam vivos. A constatação das irregularidades permitiu a prisão em flagrante dos quatro pescadores, cada um deles responsável por uma embarcação.

As ações foram realizadas pela Delegacia de Polícia Federal em Angra dos Reis, em conjunto com o Núcleo Especial de Polícia Marítima da PF, que patrulhavam áreas consideradas estratégicas para a prevenção e repressão à pesca ilegal.

O camarão apreendido foi doado à Associação Pestalozzi de Angra dos Reis (APAR). 

Os presos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Angra dos Reis e autuados pelo crime de pesca ilegal, tipificado na Lei de Crimes Ambientais, com pena que pode chegar até três anos de detenção.

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Edição:
Sabrina Craide
Período de Defeso pesca de camarão Polícia Federal
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