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Meio Ambiente

Conferências estaduais de aquicultura e pesca serão em junho e jullho

Objetivo é mobilizar o setor para debater políticas públicas
Agência Brasil
Publicado em 13/05/2026 - 17:34
Brasília
Maceió (AL) 18/12/2023 – Um pescador é visto pescando na lagoa. A pesca na região foi probida após rompimento da mina n°18 da mineradora Baskem na lagoa de Mundaú. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil

As etapas estaduais da 4ª Conferência Nacional de Aquicultura e Pesca serão realizadas no mês de junho em diversos estados. O objetivo é mobilizar pescadores, aquicultores, trabalhadores do setor, comunidades tradicionais, pesquisadores e demais atores envolvidos na cadeia produtiva do pescado no país.

Retomada após 16 anos pelo Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), a Conferência possibilita a participação social na construção de políticas públicas para os setores pesqueiro e aquícola.

Além das etapas estaduais e distrital, estão previstas conferências livres e temáticas e uma etapa virtual. A etapa nacional presencial, será realizada em Brasília (DF), de 11 a 13 de novembro.

As datas das conferências nos demais estados serão divulgadas em breve. 

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Confira as datas das 13 conferências já confirmadas pelos governos estaduais:

  • Rio Grande do Norte - 03/06
  • Sergipe - 10/06
  • Minas Gerais - 11 e 25/06
  • Bahia – 16 e 17/06
  • Ceará - 17/06
  • Amapá - 17 e 18/06
  • Distrito Federal - 19/06
  • Alagoas - 20/06
  • Amazonas - 30/06
  • Tocantins - 30/06
  • Pernambuco - 02/07
  • Rio Grande do Sul – 02/07
  • Roraima - 03/07
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Edição:
Sabrina Craide
aquicultura e pesca conferências estaduais Ministério da Pesca e Aquicultura
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