Conferências estaduais de aquicultura e pesca serão em junho e jullho
As etapas estaduais da 4ª Conferência Nacional de Aquicultura e Pesca serão realizadas no mês de junho em diversos estados. O objetivo é mobilizar pescadores, aquicultores, trabalhadores do setor, comunidades tradicionais, pesquisadores e demais atores envolvidos na cadeia produtiva do pescado no país.
Retomada após 16 anos pelo Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), a Conferência possibilita a participação social na construção de políticas públicas para os setores pesqueiro e aquícola.
Além das etapas estaduais e distrital, estão previstas conferências livres e temáticas e uma etapa virtual. A etapa nacional presencial, será realizada em Brasília (DF), de 11 a 13 de novembro.
As datas das conferências nos demais estados serão divulgadas em breve.
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Confira as datas das 13 conferências já confirmadas pelos governos estaduais:
- Rio Grande do Norte - 03/06
- Sergipe - 10/06
- Minas Gerais - 11 e 25/06
- Bahia – 16 e 17/06
- Ceará - 17/06
- Amapá - 17 e 18/06
- Distrito Federal - 19/06
- Alagoas - 20/06
- Amazonas - 30/06
- Tocantins - 30/06
- Pernambuco - 02/07
- Rio Grande do Sul – 02/07
- Roraima - 03/07