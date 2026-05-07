Defesa Civil emite alertas para temporais no Rio Grande do Sul

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu alertas nesta quinta-feira (7) para tempestades com chuva intensa, ventos fortes e possibilidade de granizo em diferentes regiões do estado. Entre as áreas sob maior risco estão o Oeste, a Campanha, as Missões e o extremo Sul gaúcho. Um dos municípios mais afetados até o momento é Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai.

Segundo o Centro de Monitoramento da Defesa Civil Estadual (CMDEC), o avanço de uma frente fria favorece a formação de temporais entre a tarde desta quinta-feira e a madrugada de sexta-feira (8). As rajadas de vento podem ultrapassar os 90 km/h, acompanhadas de chuva forte e queda isolada de granizo.

Os acumulados previstos variam entre 10 e 60 milímetros por dia, com possibilidade de volumes acima de 90 milímetros em pontos do Oeste, Campanha e Sul do estado. Na sexta-feira, a condição de instabilidade permanece em regiões como Noroeste, Norte, Serra, Região Metropolitana de Porto Alegre, Vales e Litoral.

A Defesa Civil também alertou para riscos hidrológicos. O rio Ibirapuitã permanece acima da cota de inundação, com possibilidade de manutenção desse cenário devido às novas chuvas previstas. Foi indicada condição de inundação para o município de Alegrete.

Santana do Livramento

Em Santana do Livramento, a prefeitura publicou uma série de comunicados emergenciais ao longo do dia. A rede municipal de ensino suspendeu as aulas presenciais devido ao temporal e aos riscos provocados pelos ventos intensos.

Unidades de saúde também foram afetadas. O atendimento do Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas (CAPS AD) foi suspenso por falta de energia elétrica, com previsão de retomada nesta sexta-feira. A administração municipal informou ainda que os sistemas de bombeamento de água podem sofrer interrupções em razão das quedas de energia, o que pode comprometer o abastecimento em diferentes pontos da cidade.

A Defesa Civil municipal emitiu alerta de emergência para toda a população, citando risco extremo provocado por fios energizados caídos, árvores derrubadas e bloqueio de vias. O órgão orientou que moradores permaneçam em casa e evitem deslocamentos desnecessários.

Além disso, lonas estão sendo distribuídas às famílias atingidas pelos danos causados pelo temporal.

A previsão para sábado (9) é de melhora gradual do tempo em grande parte do estado, embora ainda possa chover de forma fraca a moderada em áreas do Norte, Nordeste e Litoral Norte. O mar permanece agitado. Até o fim do período de instabilidade, os acumulados totais de chuva podem chegar a até 120 milímetros em algumas regiões do Oeste, Campanha e Sul gaúcho.