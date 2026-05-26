Desmatamento da Mata Atlântica de São Paulo tem queda de 29%, diz Inpe

Dados são referentes aos períodos de 2023 a 2025

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) divulgou que o desmatamento da Mata Atlântica no estado de São Paulo teve queda de 29% entre os períodos de 2023-2024 e 2024-2025.

As informações integram o Atlas da Mata Atlântica, que desde 1989 monitora a preservação do bioma, em 17 estados. Nesta última edição, foram analisados 130,9 milhões de hectares.

Segundo o levantamento, no período analisado, a área desmatada caiu de 39 hectares para 35 hectares. A quantidade é menor do que o índice de 2018-2019, que havia registrado 43 hectares de diminuição da vegetação local.

O monitoramento do Inpe também mostra que entre os estados da região Sudeste, São Paulo registrou o menor índice de desmatamento. Em primeiro lugar ficou Minas Gerais, com 3.092 hectares desmatados, seguido do Rio de Janeiro (82 hectares), Espírito Santo (56 hectares) e São Paulo (35 hectares).



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Preservação

A pesquisa mostra que o estado possui atualmente 2,34 milhões de hectares preservados, quantidade que equivale a 13,7% do bioma inserido na Lei da Mata Atlântica, que visa promover a proteção integral da vegetação. Ao todo, 69% do território paulista está inserido na área abrangida pela lei.

Desde 2023, São Paulo soma mais de 41 mil hectares de áreas compromissadas para recuperação ambiental. Nestas áreas, as ações para a recuperação de vegetação nativa incluem formação a criação de corredores ecológicos, iniciativas voltadas à segurança hídrica e adaptação às mudanças climáticas.