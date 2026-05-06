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Meio Ambiente

Égua cai em adutora e afeta abastecimento em 300 bairros de BH

Capital e mais sete cidades foram atingidas
Agência Brasil
Publicado em 06/05/2026 - 11:43
São Paulo
água, torneira de água, desperdício de água, abastecimento de água
© Pedro França/Agência Senado

Uma égua caiu, na madrugada desta quarta-feira (6), em uma adutora do sistema Rio das Velhas e afetou o abastecimento de água de mais de 300 bairros de Belo Horizonte e de outras sete cidades da região metropolitana da capital mineira.

Segundo a Copasa, empresa de saneamento de Minas Gerais, o animal já foi retirado do local.

Além de BH, também foram afetados os municípios de Nova Lima, Raposos, Contagem, Sabará, Ribeirão das Neves, Santa Luzia e Vespasiano. O fornecimento de água, informou a empresa, será normalizado ao longo do dia.

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A Copasa informou em nota que monitora a área afetada e, como medida de segurança, descartou toda a água que estava presente na tubulação no trecho que foi atingido pelo animal. Após a retirada da égua, a empresa fez um processo de limpeza e desinfecção química de toda a rede.

“A Estação de Tratamento de Água (ETA) somente retomará o bombeamento para as cidades, após os especialistas em qualidade confirmarem, por meio de análises rigorosas, que a água atende aos mais elevados padrões sanitários vigentes.”

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Edição:
Talita Cavalcante
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