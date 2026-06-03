Dia da Bicicleta destaca desafios de infraestrutura e equidade no Rio

O Dia Mundial da Bicicleta, comemorado nesta quarta-feira (3), envolve não só uma definição de importância do veículo como meio de transporte sustentável, mas também preocupação com relação à infraestrutura cicloviária para a cidade do Rio de Janeiro. A avaliação é da professora Andrea Santos, do Programa de Engenharia de Transportes do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (Coppe), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Um dos pontos de pesquisa do programa é a necessidade de investimentos na expansão e adequação da malha cicloviária. “E isso perpassa pela questão da segurança no uso da bicicleta. A gente sabe que para o avanço da malha cicloviária, como se trata de um meio de transporte muito importante, a questão da segurança tem uma série de vulnerabilidades na cidade do Rio de Janeiro”, indicou Andrea.

Algumas críticas estão relacionadas à equidade, justiça climática, ao plano de mobilidade urbana sustentável do Rio e ao plano de expansão cicloviária. “O que, enfim, em termos de política pública, vem sendo pensado para promover esse meio de transporte?”, indagou.

Segundo Andrea Santos, na prática, ainda se vê uma série de deficiências, como expansão lenta e com algumas falhas de planejamento urbano. A especialista também criticou, em relação à justiça e equidade, por exemplo, que a priorização das ciclovias é para a área nobre da capital. “Isso fica muito alinhado para turismo e para as classes A e B do Rio de Janeiro”.

Para Andrea, falta investimento adequado para as áreas mais periféricas, para outras regiões que precisam de mais investimento para promover um transporte sustentável por bicicleta.

“Então, a crítica que eu faço como pesquisadora é que não pode ser só a questão de ser bonito para turista e moradores da zona sul. A gente tem uma série de desafios relacionados à implementação dessas políticas cicloviárias na cidade do Rio de Janeiro”.

Procurada pela Agência Brasil, a prefeitura do Rio de Janeiro não se manifestou sobre o tema.

Conscientização

As primeiras ciclovias do Rio de Janeiro foram inauguradas em 1991, integrando o projeto de reurbanização da orla, o Rio Orla. O primeiro trecho contínuo se estendia da Avenida Atlântica, em Copacabana, na altura da Rua Francisco Otaviano, até a Pedra do Leme.

A malha cicloviária inicial foi expandida e consolidada em 1992, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Eco-92), quando a cidade adotou infraestruturas voltadas à mobilidade sustentável.

Andrea Santos chamou a atenção para a necessidade também de educação e conscientização da população que usa as ciclovias e para quem usa bicicleta elétrica e ciclomotores. “É preciso ter a colaboração dos usuários, da sociedade, para reduzir as mortes no trânsito, concluiu a pesquisadora.

Zen Ciclismo

O escritor argentino Juan Carlos Kriemer, de 81 anos, é ciclista há 76 anos, e defende o ciclismo urbano como “o cavalo de batalha universal da mobilidade sustentável”. Ele está no Rio nesta quarta-feira para lançar na Livraria Janela, no Jardim Botânico, zona sul da capital, o livro de sua autoria Zen Ciclismo, a Bicicleta como Caminho, da Gryphus Editora.

No livro, Kriemer estimula a bicicleta como meio de transporte sustentável. “Nem todos sabem de verdade o que significa o conceito de sustentabilidade, mas entendem para qual direção ele indica. O conceito é definido ao pôr em prática políticas e estratégias que reúnem as necessidades atuais da sociedade sem comprometer a capacidade das futuras gerações de solucionar seus próprios problemas", afirma em trecho do livro.

À Agência Brasil, Juan Carlos Kriemer disse que, para ele, a bicicleta é uma prolongação do corpo, “muito mais do que um meio de transporte”. Ao mesmo tempo que facilita a locomoção, o veículo faz uma maior conexão do usuário com o meio ambiente. “Há maior conexão com você mesmo, com outros ciclistas, com as ruas, com a cidade”.

Dia Mundial da Bicicleta

A data foi instituída na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em 2018, após campanha liderada pelo professor e sociólogo Leszek J. Sibilski, que contou com o apoio de 57 países.

Diversos órgãos e programas da ONU colaboram ativamente na promoção da bicicleta como um meio de transporte sustentável, seguro e benéfico para a saúde física e mental das pessoas. É o caso, por exemplo, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) e da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Andrea Santos ressaltou o reconhecimento pela ONU da importância da bicicleta como meio de transporte sustentável e os benefícios sociais, econômicos e ambientais do uso desse veículo como meio de transporte, também para a questão de lazer, de promoção de bem-estar para os usuários e a sociedade como um todo.

“É um dia para conscientizar sobre a importância da bicicleta na mobilidade urbana e os benefícios que ela traz para a saúde pública. Porque você tem aí uma série de benefícios alinhados à ideia de cidade sustentável, que incluem promoção de bem-estar, melhoria da qualidade de vida, o que está também alinhado aos indicadores de desenvolvimento sustentável da ONU”, afirmou.