logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Edital destina R$ 4 milhões à adaptação climática comunitária

Chamada apoia indígenas, quilombolas e comunidades costeiras
Rafael Cardoso - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 08/06/2026 - 18:26
Rio de Janeiro
12/09/2023, FONSECA - COMUNIDADE QUILOMBOLA, MANAÍRA PB. Foto: ACEV Brasil/Facebook
© ACEV Brasil/Facebook

O Instituto Clima e Sociedade (iCS) lançou um edital para apoiar projetos de adaptação às mudanças climáticas desenvolvidos por comunidades indígenas, quilombolas, rurais, urbanas periféricas e costeiras em sete estados brasileiros.

A chamada pública disponibilizará R$ 4 milhões para financiar entre oito e dez propostas voltadas ao fortalecimento da resiliência climática em territórios vulneráveis. As inscrições estão abertas até 1º de julho. Cada projeto poderá receber entre R$ 200 mil e R$ 700 mil, com prazo de execução de até 18 meses.

A iniciativa contempla comunidades localizadas em Alagoas, na Bahia, no Ceará, em Minas Gerais, no Pará, na Paraíba e em Pernambuco. Segundo o iCS, os estados foram escolhidos por concentrarem populações expostas a altos níveis de risco climático e vulnerabilidade socioeconômica, conforme dados da plataforma Adapta Brasil, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

As propostas deverão ser construídas por meio de processos participativos e considerar impactos climáticos já observados nos territórios, como ondas de calor, secas prolongadas, enchentes, alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra e incêndios florestais.

O edital também busca iniciativas inovadoras, com potencial de replicação em outras localidades.

A gerente de Engajamento, Agentes de Mudança e Governança Climática do iCS, Tatiana Lobão, destaca a importância de fortalecer respostas locais à crise climática.

“A adaptação não acontece apenas em grandes planos ou infraestruturas. Ela acontece também nos territórios, na vida concreta das comunidades que já convivem diariamente com secas, enchentes, ondas de calor e outros eventos climáticos extremos”, disse Tatiana.

Poderão concorrer organizações da sociedade civil e associações comunitárias. Universidades e instituições públicas de pesquisa poderão participar apenas como parceiras técnicas, oferecendo suporte científico, metodológico ou de implementação às iniciativas lideradas pelas comunidades.

Além de apoiar ações locais, o edital pretende contribuir para o debate internacional sobre a Meta Global de Adaptação (Global Goal on Adaptation – GGA), compromisso estabelecido no âmbito do Acordo de Paris para medir o avanço da adaptação climática nos países.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 14/11/2023 – População enfrenta forte onda de calor no Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Maioria das cidades do Brasil não tem plano de ação para calor extremo
Porto Alegre (RS), 23/05/2024 – CHUVAS/ RS - ENCHENTES - Devido as fortes chuvas, o bairro de Cavalhadas em Porto Alegre ficou alagado. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Enchentes e alagamentos lideram preocupações ambientais nas capitais 
Vista do solo rachado em uma represa, em Mudzi, no Zimbabué 2 de julho de 2024 REUTERS/Philimon Bulawayo
El Niño: ONU pede que mundo se prepare para risco de calor extremo
Edição:
Juliana Andrade
Mudanças Climáticas Povos Indígenas quilombolas Instituto Clima e Sociedade
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
FILE PHOTO: Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Brazil v Paraguay - Neo Quimica Arena, Sao Paulo, Brazil - June 10, 2025 Paraguay's Gustavo Gomez in action with Brazil's Vinicius Junior REUTERS/Jorge Silva/File Photo
Esportes Brasileirão tem recorde de jogadores convocados para uma Copa do Mundo
seg, 08/06/2026 - 19:17
09/04/2026 - Browser e app da página do MEC LIVROS. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Educação MEC Livros empresta mais de 3 mil títulos por dia; veja os mais lidos
seg, 08/06/2026 - 18:33
12/09/2023, FONSECA - COMUNIDADE QUILOMBOLA, MANAÍRA PB. Foto: ACEV Brasil/Facebook
Meio Ambiente Edital destina R$ 4 milhões à adaptação climática comunitária
seg, 08/06/2026 - 18:26
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Novos médicos do Programa Mais Médicos durante visita no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Educação Enamed 2026: inscrições estarão abertas de 15 a 29 de junho
seg, 08/06/2026 - 18:12
Mulher presa negra grávida relata seus temores no filme
Política Lei institui no Rio de Janeiro o Marco Legal Mães na Ciência
seg, 08/06/2026 - 17:42
Neymar em sessão de fisioterapia em 06/06/2026 - seleção brasileira - Copa do Mundo 2026
Esportes Copa do Mundo: exames de Neymar apontam 'boa evolução' , afirma CBF
seg, 08/06/2026 - 17:40
Ver mais seta para baixo