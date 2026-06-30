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Meio Ambiente

Frente fria oscila sobre SC e traz risco de temporais e enxurradas

Volume de chuvas deve se intensificar na madrugada de quarta-feira
Alex Rodrigues - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 30/06/2026 - 15:55
Brasília
Santa Catarina 07/12/2024 Chuva intensa em Santa Catarina causa alagamentos e inundações em diversas regiões. Foto: Coredec/Santa Catarina.
© Coredec/Santa Catarina.

A frente fria que atua sobre Santa Catarina mantém o tempo instável e provoca temporais em parte do estado nesta terça (30) e quarta-feira (1º). Segundo a secretaria estadual da Proteção e Defesa Civil, há risco de descargas elétricas, rajadas de vento e queda de granizo, principalmente em áreas próximas à divisa com o Rio Grande do Sul.

De acordo com a secretaria, a frente fria e suas consequências devem colocar todo o estado em observação já a partir da manhã desta terça-feira. A tendência é que, durante o dia, a chuva vá perdendo força, voltando a se intensificar entre o fim da tarde e o início da noite, quando temporais isolados devem atingir algumas localidades.

Na madrugada da quarta-feira (1º), a instabilidade ganhará força e o volume de chuvas deve se intensificar, sobretudo na divisa com o Rio Grande do Sul.

As autoridades estaduais recomendam que as pessoas acompanhem as atualizações e alertas emitidos nos canais oficiais da Defesa Civil gaúcha e que adotem os seguintes cuidados:

Durante os temporais: Buscar abrigo em locais estruturados, permanecendo longe de janelas e de objetos que possam ser arremessados pelo vento.

Sob ventos fortes: Evitar circular ou permanecer perto de árvores, placas, muros e postes de energia.

Em caso de alagamento: Não atravessar ruas alagadas ou pontes submersas, pois eventuais enxurradas podem arrastar veículos e pedestres.

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Ciclone deve provocar temporais e rajadas de vento em Santa Catarina
Edição:
Valéria Aguiar
SC Chuva frente fria Temporais enxurradas Rio Grande do Sul Defesa Civil
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