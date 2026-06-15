logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Governo repassa R$ 337 milhões para combate a incêndios e desmatamento

Recursos serão destinados ao Ibama e ao ICMBio
Agência Brasil
Publicado em 15/06/2026 - 09:57
Brasília
Cavalcante (GO), 13/10/2025 - Incêndio florestal na Chapada dos Veadeiros. Foto: Mayandi Inzaulgarat/ICMBio
© Mayandi Inzaulgarat/ICMBio

Medida Provisória publicada nesta segunda-feira (15) destinará R$ 337,5 milhões para ações de combate ao desmatamento, prevenção de incêndios e fiscalização ambiental.

Desse total, R$ 194,4 milhões serão destinados ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), e R$ 143,1 milhões vão para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

No âmbito do Ibama, a maior parte dos recursos — cerca de R$ 149,3 milhões — será aplicada em ações de prevenção e controle de incêndios florestais em áreas federais prioritárias. A estimativa é de ampliação da área protegida em mais de 148 mil quilômetros quadrados.

Outros R$ 45,1 milhões serão destinados a atividades de controle e fiscalização ambiental, com previsão de incremento no número de ações em todo o território nacional.

Unidades de conservação

O ICMBio receberá recursos para intensificar as ações de fiscalização ambiental e de prevenção e combate a incêndios florestais em unidades de conservação. O montante prevê aquisição de equipamentos e reforço da estrutura operacional.

Relacionadas
Balsas (MA), 09/10/2025 – Gavião-caboclo em area de vegetação de cerrado atingida por queimada nos Gerais de Balsas. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Novas tecnologias ajudam brigadistas a proteger o Cerrado de incêndios
Brasília (DF), 10/09/2024 - Ministro Flavio Dino durante sessão da Primeira Turma e eleição do Ministro Zanin como novo presidente da turma. Foto: Gustavo Moreno/STF
Dino dá 10 dias para governo mostrar plano de combate a incêndios
Policial corre em rua cercada por incêndio florestal em São Pedro do Sul, em Portugal 18/09/2024 Reuters/Pedro Nunes/Proibida reprodução
Incêndios atingem recorde e extremos de calor, dizem cientistas
Edição:
Talita Cavalcante
incêndio meio ambiente Ibama Diário Oficial da União
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Edifício-Sede do Banco Central em Brasília
Economia Mercado financeiro eleva previsão da Selic para 13,75% ao ano
seg, 15/06/2026 - 10:10
Cavalcante (GO), 13/10/2025 - Incêndio florestal na Chapada dos Veadeiros. Foto: Mayandi Inzaulgarat/ICMBio
Meio Ambiente Governo repassa R$ 337 milhões para combate a incêndios e desmatamento
seg, 15/06/2026 - 09:57
Brasília (DF), 15/05/2026 - Detalhe do detergente Ypê do lote com final 01 contaminado. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu por unanimidade, manter a suspensão da fabricação, comercialização, distribuição e uso de linhas de detergentes, sabões líquidos e desinfetantes da Ypê com lotes de fabricação final 1. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Saúde Anvisa mantém suspensão de lotes de produtos Ypê
seg, 15/06/2026 - 08:43
Facebook, Instagram e WhatsApp têm problemas de acesso nesta segunda
Internacional Reino Unido anuncia proibição do acesso de menores a redes sociais
seg, 15/06/2026 - 08:28
Frio em São Paulo
Geral Inmet prevê chuvas e queda de temperatura para esta segunda-feira
seg, 15/06/2026 - 08:18
Brasília (DF) 21/08/2024 - Mexilhões Foto: joycemay/Pixabay
Meio Ambiente Mexilhões podem acumular microplásticos e transmiti-los a humanos
seg, 15/06/2026 - 08:10
Ver mais seta para baixo