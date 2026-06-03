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Meio Ambiente

Inmet emite aviso amarelo para queda de temperatura em 12 estados e DF

A previsão é de uma redução entre 3ºC e 5º C a partir de quinta
Agência Brasil
Publicado em 03/06/2026 - 13:26
Brasília
São Paulo (SP), 12/06/2025 - Pessoas caminham durante frio e baixa temperatura na capital paulista. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um aviso amarelo, que indica perigo potencial, em razão da queda de temperatura nos próximos dias. O aviso tem início às 0h desta quinta-feira (4) e segue até as 12h de sábado (6). 

A previsão do instituto é de uma redução entre 3ºC e 5º C em 12 estados, mais o Distrito Federal. São eles: Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Piauí, Tocantins, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.  

Confira no mapa abaixo as áreas afetadas: 

 

Brasília (DF), 03/06/2026 – Mapa do Instituto Nacional de Meteorologia. Mapa INMET
Mapa Inmet

O alerta abrange cerca de 2, 6 mil municípios. De acordo com o Inmet, a queda da temperatura nos termômetros, nesta amplitude, indica risco leve à saúde.  

Chuvas 

Outro aviso em vigor indica perigo para grande volume de chuvas em Pernambuco, Alagoas e Paraíba. As áreas afetadas são a Região Metropolitana do Recife, Mata Pernambucana, Mata Paraibana e Leste Alagoano. O alerta laranja teve início às 12h desta quarta-feira (3) e segue até as 23h59 de quinta-feira (4).  

O Inmet indica risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios.

Confira no mapa abaixo as áreas afetadas: 

 

Brasília (DF), 03/06/2026 – Mapa do Instituto Nacional de Meteorologia. Mapa INMET
 Mapa Inmet
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Edição:
Amanda Cieglinski
Inmet Frio Chuvas meteorologia Previsão do Tempo
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