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Meio Ambiente

Rio de Janeiro cria semana para preservar vida de animais

Semana Estadual Eu Freio para os Animais será celebrada em outubro
Alana Gandra - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 23/06/2026 - 18:14
Rio de Janeiro
Placa de sinalização de animais na pista. Foto: Câmara Municipal de STa Bárbara/Divulgação
© Câmara Municipal de Sta Bárbara/Divulgação

O governo do estado do Rio de Janeiro incluiu no calendário oficial a Semana Estadual Eu Freio para os Animais. O objetivo é chamar a atenção dos motoristas para evitar acidentes e salvar vidas de animais nas ruas e nas estradas.

A medida foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (23). A data será celebrada anualmente na semana do dia 4 de outubro, em que também é celebrado o Dia Mundial dos Animais.

A Semana Estadual Eu Freio para os Animais contará com ações de conscientização e blitzes educativas, visando orientar a população sobre a importância do respeito e da proteção aos animais, especialmente os que vivem em situação de abandono, sejam domésticos ou silvestres, e circulam por vias urbanas, rodovias e áreas de grande movimentação de veículos.

A iniciativa busca ampliar a conscientização dos motoristas sobre a necessidade de dirigir com cautela e atenção e reduzir a velocidade ao perceber a presença de animais, evitando, dessa forma, atropelamentos e contribuindo para a preservação da vida animal.

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Edição:
Fernando Fraga
Campanha Animais Rio de Janeiro
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