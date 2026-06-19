logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Rio entra em alerta para ressaca e ondas de até 2,5 metros

Banhistas devem evitar mar nesse período
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 18/06/2026 - 22:21
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 30/07/2025 – Ressaca no mar traz ondas grandes à praia do Leme, provocadas pela passagem de um ciclone extratropical. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O mar no litoral do Rio vai entrar em ressaca na madrugada desta sexta-feira (19), de acordo com alerta da Marinha do Brasil. As ondas podem chegar a 2,5 metros de altura.

O mar deve ficar agitado até a madrugada de sábado (20), quando a ressaca começa a perder força.

Os banhistas devem evitar o mar, devido as valas e correntes marítimas que ainda permanecem nas praias cariocas.

>> Veja alertas do Centro de Operações da prefeitura do Rio aos banhistas:

  • Não permaneça em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar;
  • Os frequentadores de praias devem seguir rigorosamente as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros;
  • Pescadores devem evitar navegar enquanto a ressaca estiver ativa;
  • Evite pedalar de bicicleta na orla, caso as ondas alcancem ciclovia.

A previsão do tempo para esta sexta-feira (19), de acordo com o Sistema Alerta Rio, é de redução da nebulosidade e não há previsão de chuva. Os ventos estarão moderados e as temperaturas em elevação, com a máxima de 29ºC.

Para sábado (20), a aproximação de uma frente fria vai influenciar o tempo na cidade do Rio. O céu ficará nublado a parcialmente nublado e há previsão de chuva fraca a moderada a partir do fim da noite. Durante o dia, a temperatura máxima chegará aos 32ºC.

Já para domingo (21), há previsão de chuva fraca a moderada. Os ventos estarão moderados. A temperatura máxima entrará em queda, chegando aos 27ºC.

Relacionadas
São Paulo (SP), 14/01/2026 - Pessoas usam guarda-chuva durante chuva no centro da cidade. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
El Niño fará Brasil ter inverno com menos frio, prevê meteorologia
Juiz de Fora (MG), 19/03/2026 - Bairro Paineiras, localizado próximo ao Morro do Cristo, um dos lugares mais afetados na cidade. Um mês depois dos deslizamentos e alagamentos que causaram a morte de mais de 70 pessoas em Juiz de Fora, além de deixar milhares de pessoas desabrigadas. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Sala de situação articula preparação do país para o "Super El Niño"
Edição:
Carolina Pimentel
mar ressaca ondas Rio de Janeiro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 30/07/2025 – Ressaca no mar traz ondas grandes à praia do Leme, provocadas pela passagem de um ciclone extratropical. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Meio Ambiente Rio entra em alerta para ressaca e ondas de até 2,5 metros
qui, 18/06/2026 - 22:21
Final da Conferência de Bonn
Esportes Conferência de Bonn tem avanços limitados e impasses para COP31
qui, 18/06/2026 - 22:04
Jonathan David comemora o terceiro gol do Canadá com Stephen Eustáquio 18 de junho de 2026 REUTERS/Agustin Marcarian
Esportes Veja os resultados dos jogos de quinta-feira (18) na Copa
qui, 18/06/2026 - 22:00
Treino da seleção brasileira nos Estados Unidos
Esportes Ancelotti admite mudanças contra Haiti e desconversa sobre Endrick
qui, 18/06/2026 - 21:46
Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena
Geral Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 42 milhões
qui, 18/06/2026 - 21:26
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group B - Canada v Qatar - BC Place, Vancouver, Canada - June 18, 2026 Canada's Nathan Saliba celebrates scoring their fourth goal with Cyle Larin and Ali Ahmed IMAGN IMAGES via Reuters/Anne-Marie Sorvin
Esportes Canadá atropela Catar e vence pela primeira vez em uma Copa do Mundo
qui, 18/06/2026 - 21:07
Ver mais seta para baixo