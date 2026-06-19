Rio entra em alerta para ressaca e ondas de até 2,5 metros

O mar no litoral do Rio vai entrar em ressaca na madrugada desta sexta-feira (19), de acordo com alerta da Marinha do Brasil. As ondas podem chegar a 2,5 metros de altura.

O mar deve ficar agitado até a madrugada de sábado (20), quando a ressaca começa a perder força.

Os banhistas devem evitar o mar, devido as valas e correntes marítimas que ainda permanecem nas praias cariocas.

>> Veja alertas do Centro de Operações da prefeitura do Rio aos banhistas:

Não permaneça em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar;

Os frequentadores de praias devem seguir rigorosamente as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros;

Pescadores devem evitar navegar enquanto a ressaca estiver ativa;

Evite pedalar de bicicleta na orla, caso as ondas alcancem ciclovia.

A previsão do tempo para esta sexta-feira (19), de acordo com o Sistema Alerta Rio, é de redução da nebulosidade e não há previsão de chuva. Os ventos estarão moderados e as temperaturas em elevação, com a máxima de 29ºC.

Para sábado (20), a aproximação de uma frente fria vai influenciar o tempo na cidade do Rio. O céu ficará nublado a parcialmente nublado e há previsão de chuva fraca a moderada a partir do fim da noite. Durante o dia, a temperatura máxima chegará aos 32ºC.

Já para domingo (21), há previsão de chuva fraca a moderada. Os ventos estarão moderados. A temperatura máxima entrará em queda, chegando aos 27ºC.