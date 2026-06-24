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Meio Ambiente

Temperatura máxima fica abaixo de 14ºC nesta quarta-feira em SP

Tempo fica fechado e úmido na capital
Odair Braz Junior - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 24/06/2026 - 12:27
São Paulo
São Paulo-SP, 09/01/2024, Forte chuva atingiu a capital paulista na tarde desta terça-feira. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas de São Paulo avalia que a cidade de São Paulo deve apresentar a temperatura máxima mais baixa do ano nesta quarta-feira (24). O tempo fechado e úmido deve manter o clima abaixo de 14ºC.

No decorrer da manhã até o início da tarde, a capital enfrenta chuva moderada a fraca, advinda de uma frente fria que está se deslocando devagar ao largo do litoral paulista. Entre o fim da tarde e à noite, o céu permanece encoberto e há potencial para garoa ocasional.   

Nesta madrugada, a média da temperatura mínima registrada foi de 12ºC. No extremo da zona sul, a região de Parelheiros atingiu a mínima absoluta de 9,4ºC. 

Próximos dias

A frente fria na costa da Região Sudeste continuará gerando instabilidade nos próximos dias. Por causa da alta umidade e nebulosidade, as temperaturas apresentarão pouca variação e a sensação será de frio, especialmente durante os períodos noturnos, madrugadas e começos de manhã.

Para a quinta-feira (25), projeta-se que o sistema ainda ocasione precipitações de intensidade fraca a moderada, com maior concentração entre a tarde e à noite. As temperaturas devem oscilar entre 12°C e 14°C, embora a sensação térmica possa ser mais baixa sob influência dos ventos úmidos marítimos.

Já na sexta-feira (26), a instabilidade persiste, mas a entrada de sol ao longo do dia deve amenizar o frio. Devem ocorrer chuvas isoladas e rápidas, com acumulados pouco expressivos. A temperatura mínima prevista é de 13°C e a máxima de 20°C, mantendo-se a umidade do ar em níveis elevados, acima de 70%.

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Edição:
Maria Claudia
clima frio São Paulo temperatura máxima Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas
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