Temperaturas caem na Região Sul do Brasil, diz Inmet

Nesta quarta-feira (24), as temperaturas caem em toda a região Sul do Brasil após a passagem do Sistema Frontal, formado na última segunda (22), prevê o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O sistema ainda atua em áreas do Centro-Oeste, com destaque para o estado do Mato Grosso do Sul, além do sul do Mato Grosso e Goiás. No Sudeste, o sistema traz a previsão de pancadas em áreas do estado de São Paulo, de Minas e em todo estado do Rio de Janeiro.

A região Norte continua a ter regiões de grande instabilidade, em especial em regiões nos estados do Amazonas, Roraima, Macapá, Acre e Pará. O Nordeste, por sua vez, apresenta o contraste entre pancadas de chuva na região litorânea, principalmente no Maranhão, e tempo estável no interior da região, com termômetros podendo chegar nos 35°C.



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Sul

Tanto na quarta (24) como na quinta-feira (25), a região sul do Brasil fica sob o predomínio de tempo estável ao longo do dia sem a previsão de indicativo de chuva. No início de ambos os dias, há uma possibilidade de geada.

Após a passagem do Sistema Frontal, as temperaturas permanecem mais baixas em relação aos dias anteriores. As temperaturas mínimas devem oscilar entre -1°C, no sul do Paraná, e 11°C, no norte do Paraná. As máximas devem variar entre 10°C, na Serra Gaúcha, e 15°C, em Porto Alegre, podendo alcançar 18°C no norte do Paraná.

Centro-Oeste

Segundo o Inmet, nesta quarta-feira, um sistema frontal que avança pelo Centro-Oeste do Brasil alcança os estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. Esse sistema favorecerá a ocorrência de pancadas de chuva no norte do Mato Grosso do Sul e sul dos estados do Mato Grosso e Goiás. Como consequência do avanço desse sistema frontal, haverá um aumento na nebulosidade ao longo do dia.

Na quinta-feira (25), as condições de instabilidade sobre boa parte do Mato Grosso do Sul se intensificam. Dessa forma, pancadas de chuva mais intensas são esperadas também no sul dos estados do Mato Grosso e Goiás.

As temperaturas mínimas devem variar entre 6°C e 17°C em grande parte da região. Já as máximas podem atingir 32°C no norte de Mato Grosso. Em destaque, o Distrito Federal, as temperaturas mínimas poderão registrar valores inferiores a 16°C.

Sudeste

Hoje, o sistema frontal avança e pode chover, além de promover pancadas localmente intensas nas regiões central e norte do estado de São Paulo, no Triângulo Mineiro, no sul de Minas e todo o estado do Rio de Janeiro.

Na quinta-feira (25), o cenário é manutenção dessa instabilidade. Esse sistema promove a ocorrência de chuva intensa nas regiões do norte de São Paulo, Sul de Minas, Vale do Paraíba e sul fluminense, além de parte da região metropolitana de São Paulo.

As temperaturas mínimas devem atingir valores próximos de 11°C na Serra da Mantiqueira, enquanto nas demais áreas da região os valores devem variar entre 13°C e 16°C. As temperaturas máximas devem variar entre 19°C, no Sul de Minas, e 30°C, no norte fluminense e no sul capixaba.

Nordeste

Entre quarta (24) e quinta (25), a previsão de chuva concentra-se, principalmente na faixa litorânea, com destaque para São Luís, onde são esperados 50mm/dia. Na quarta, todo o estado de Alagoas, Sergipe e boa parte de Pernambuco pode chover, desta vez de maneira mais isolada. No interior da região, não há previsão de chuva, com predomínio de tempo estável ao longo do período.

As menores temperaturas da região devem ser registradas no interior da Bahia, com mínimas em torno de 12°C. As máximas mais elevadas são previstas para o interior do Piauí, onde os termômetros podem registrar 35°C.