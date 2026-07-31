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Meio Ambiente

Agência da ONU alerta que forte El Niño deve se intensificar em agosto

É esperado também aumento da temperatura do Oceano Índico
Miranda Murray- repórter da Reuters
Publicado em 31/07/2026 - 15:32
EUA
Campos de arroz secos aguardam as chuvas, enquanto uma monção fraca atrasa o plantio de mudas de arroz pelos agricultores nos arredores de Katmandu, Nepal 29 de junho de 2026 REUTERS/Navesh Chitrakar/Proibida reprodução
© REUTERS/Navesh Chitrakar/Proibida reprodução
Reuters

A agência meteorológica da Organização das Nações Unidas alertou nesta sexta-feira que se espera que um forte El Niño se intensifique a partir de agosto, alertando que o fenômeno provavelmente aumentará as temperaturas acima do normal em todo o mundo e alterará significativamente os padrões de precipitação.

• O El Niño, um período de aquecimento das temperaturas da superfície do mar no Pacífico central e oriental, continuará a se intensificar de forma constante, tornando-se um evento forte entre agosto e outubro de 2026.

• Além do fortalecimento do El Niño, prevê-se um Dipolo do Oceano Índico (IOD) positivo. O IOD é um padrão climático no Oceano Índico ocidental, onde a temperatura fica, em média, mais quente, enquanto no Oceano Índico oriental fica mais fria do que a média.

• Juntos, esses fenômenos podem amplificar os impactos climáticos regionais, incluindo secas, inundações e risco de incêndios florestais, particularmente na bacia do Oceano Índico.

• A agência, a Organização Meteorológica Mundial, afirmou que está intensificando sua mobilização de informações e serviços de apoio para ajudar os países a antecipar e minimizar os impactos do El Niño.

• “O El Niño está se intensificando – jogando lenha na fogueira de um planeta já em chamas, com ondas de calor escaldantes, incêndios florestais apocalípticos e mares com temperaturas recordes. Os combustíveis fósseis estão alimentando as chamas dessa crise”, afirmou o secretário-geral da ONU, António Guterres.

* É proibida a reprodução deste conteúdo

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