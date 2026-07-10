logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Alertas de desmatamento na Amazônia caem 35% em junho de 2026

Queda nos avisos ocorre em relação ao mesmo mês do ano passado
Fabíola Sinimbú – repórter da Agência Brasil
Publicado em 10/07/2026 - 12:46
Brasília
Manaus, AM 06/07/2024 Cenas da Amazônia. Floresta margeada pelo Rio Negro Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom
© Agência Brasil

O Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter) registrou no mês de junho de 2026 a queda de 35% nos alertas de desmatamento, em relação ao mesmo mês do ano passado.

No último mês, foram registrados 1.233 alertas que alcançaram uma área de 297, 26 quilômetros quadrados (km²). Em junho de 2025, os alertas somaram 1.238, mas atingiram uma área de 457,61 km².

A área afetada pela supressão da vegetação nativa da Amazônia é a menor em 20 anos, com redução contínua desde 2023, quando os alertas alcançaram 663 km² frente aos 1.120,2 km² de alertas detectados em 2022.

Junho é o 11º mês do calendário de monitoramento 2025/2026, que já acumula para o período 11.554 alertas em uma área de 2.485,9 km². A área atingida também representa uma diminuição de 37,2% em relação aso mesmos 11 meses do calendário de 2024/2025, quando os desmatamentos alcançaram 3.959,98 km²

Cerrado

No bioma Cerrado, também houve redução das áreas com aviso de alerta de desmatamento no mês de junho. Foram registrados no último mês 2.880 alertas, em 481,52 km².

Em junho de 2025, apesar do número de alertas menor (1.444), a área alcançada foi maior, alcançando 508,69 km², o que significou redução de 5,3%.

Em nota técnica, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), unidade de pesquisa que gerencia o sistema Deter, informou que no bioma Cerrado, o mês de junho foi de intensa cobertura de nuvens, o que pode ter dificultado o mapeamento em determinadas regiões.

No acumulado de agosto de 2025 a junho de 2026, os avisos somaram 22.256, e alcançaram uma área de 4.689,40 km². A área representa uma diminuição de 7,9% em relação ao mesmo período do calendário de monitoramento anterior, quando os avisos de desmatamento foram registrados em 5.091 km².  

Relacionadas
Chuvas na área central do Rio de Janeiro estão associadas à aproximação de frente fria com previsão de reduzir temperaturas na região sudeste.
Meteorologia prevê chuva de granizo neste fim de semana na Região Sul
Termômetro de rua na Tijuca registra a onda de calor que atinge a cidade do Rio de Janeiro.
Chances do El Niño ser "muito forte" no final de 2026 chegam a 81%
Mariana (MG) - Barragens de Santarém e Fundão que romperam na quinta feira (5), trazendo destruição à zona rural de Mariana, em Minas Gerais. (Antonio Cruz/Agência Brasil)
Relatório anual de barragens indica 213 estruturas em situação crítica
Edição:
Maria Claudia
Amazônia alertas de desmatamento Deter
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Torcedores egípcios recebem a seleção após Copa do Mundo 10 de julho de 2026 REUTERS/Mohamed Abdel Ghany
Esportes Jogadores do Egito são recebidos como heróis após atuação na Copa
sex, 10/07/2026 - 13:17
10/07/2026 - Rádio Nacional estreia programa Bem-Viver Amazônia neste sábado (11). Foto: Valter Campanato/ Agência Brasil
Saúde Rádio Nacional estreia programa Bem-Viver Amazônia neste sábado
sex, 10/07/2026 - 13:08
Brasília (DF), 10/07/2025 - Tela do aplicativo Meu INSS. Foto: INSS/Divulgação
Saúde INSS fará mutirão de perícia médica neste fim de semana
sex, 10/07/2026 - 12:51
Manaus, AM 06/07/2024 Cenas da Amazônia. Floresta margeada pelo Rio Negro Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom
Meio Ambiente Alertas de desmatamento na Amazônia caem 35% em junho de 2026
sex, 10/07/2026 - 12:46
06/06/2023 Brasília (DF) - Venda de carros na Cidade do Automóvel em Brasília. Foto Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil
Economia CNI pede negociação para evitar tarifas dos EUA
sex, 10/07/2026 - 12:41
Brasília (DF), 25/06/2026 – Alunos do ensino médio do CED 16, na Ceilândia, aproveitam o segundo semestre letivo para intensificar a preparação em sala de aula visando o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), vestibulares, Programa de Avaliação Seriada (PAS/UnB) e outros processos seletivos de ingresso no ensino superior Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Educação PND 2026 tem último dia de inscrição nesta sexta-feira 
sex, 10/07/2026 - 11:25
Ver mais seta para baixo