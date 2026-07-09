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Meio Ambiente

Bombeiros do Rio lançam Plano de Contingência para impactos do El Niño

Conjunto de medidas amplia capacidade de prevenção do estado
Agência Brasil
Publicado em 09/07/2026 - 08:02
Rio de Janeiro
Termômetro de rua na Tijuca registra a onda de calor que atinge a cidade do Rio de Janeiro.
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Para lidar com os impactos do El Niño, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro apresentou o Plano de Contingências Estadual para Seca, Estiagem e Incêndio Florestal para parceiros estaduais e municipais. O conjunto de medidas amplia a capacidade de prevenção, monitoramento e resposta do estado diante dos impactos associados ao fenômeno climático.

Embora a seca, a estiagem e os incêndios florestais façam parte do ciclo climático anual, os efeitos do El Niño podem intensificar esses cenários, prolongando os períodos de baixa umidade, reduzindo os índices pluviométricos e aumentando o risco de propagação do fogo em áreas de vegetação.

O plano estabelece diretrizes para a atuação integrada dos órgãos que compõem o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil, definindo protocolos, responsabilidades e procedimentos para atuação antes, durante e após eventos relacionados à seca, estiagem e incêndios florestais.

Atuação integrada

O Plano de Contingência estabelece seis níveis de resposta, classificados de acordo com a gravidade do cenário e a necessidade de mobilização operacional. Os níveis são definidos com base em informações produzidas pelo Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do Rio de Janeiro (Cemaden-RJ), registros operacionais de incêndios florestais, avaliações de impacto e da capacidade de resposta municipal.

Preparação

Embora o monitoramento seja permanente, o Plano de Contingência foi estruturado especialmente para o período de inverno, quando tradicionalmente ocorre redução das chuvas e aumento da incidência de incêndios florestais em diferentes regiões do estado. Além de estabelecer protocolos operacionais, o documento prevê treinamento, exercícios simulados e ações de capacitação voltadas ao aperfeiçoamento contínuo das equipes envolvidas na prevenção, preparação e resposta aos desastres.

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