logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Chances do El Niño ser "muito forte" no final de 2026 chegam a 81%

Previsão é da agência do clima norte-americana NOAA
Agência Brasil
Publicado em 09/07/2026 - 17:19
São Paulo
Termômetro de rua na Tijuca registra a onda de calor que atinge a cidade do Rio de Janeiro.
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O El Niño se intensificou e tem 81% de chance de atingir a categoria “muito forte” entre os meses de outubro e dezembro próximos, segundo estimativa publicada nesta quinta-feira (9) pela National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), agência de previsão climática dos Estados Unidos, uma das mais importantes do mundo.

Segundo a NOAA, se a previsão se confirmar, esse pode ser o maior El Niño desde 1950, ano em que começaram a ser feitas as medições.

Havia uma previsão de que o fenômeno pudesse se intensificar ao longo de 2026, mas não se sabia exatamente a intensidade a que poderia chegar. Esse novo boletim do instituto marca, portanto, uma mudança importante.

O fortalecimento do fenômeno climático tem ainda 97% de chance de perdurar até os meses de março a junho de 2027, quando é primavera no Hemisfério Norte e outono no Hemisfério Sul.

De acordo com o instituto norte-americano, o El Niño ganhou força no mês de junho, causando uma série de alterações na temperatura de uma grande área da superfície do Oceano Pacífico central e leste, provocando aumento superior a 1ºC nessas regiões.

Ainda segundo a NOAA, um El Niño mais forte não significa necessariamente que haverá eventos climáticos graves, mas que há uma probabilidade maior de que aconteçam mais tempestades e forte calor em diferentes regiões do planeta.

O El Niño é o fenômeno meteorológico que provoca o aquecimento acima da média da superfície do Pacífico equatorial. Essa elevação da temperatura causa alterações no ritmo das chuvas e também na circulação dos ventos.

Relacionadas
Termômetro de rua na Tijuca registra a onda de calor que atinge a cidade do Rio de Janeiro.
Bombeiros do Rio lançam Plano de Contingência para impactos do El Niño
Termômetro de rua na Tijuca registra a onda de calor que atinge a cidade do Rio de Janeiro.
ONU: El Niño forte se desenvolverá rapidamente nos próximos meses
Ressaca na orla do Leblon, na zona sul, após passagem de frente fria pelo Rio de Janeiro
Rio intensifica ações para enfrentar impactos do El Niño
Edição:
Fernando Fraga
El Niño clima tempo temperatura
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 11/04/2025 - Fórum Central do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ. Foto: Diego Carvalho/TJ-RJ
Justiça Justiça do Rio condena acusado de matar ator Jeff Machado
qui, 09/07/2026 - 18:09
Brasília (DF) 09/05/2025 - Fachada da sede do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Economia Operação apura fraudes em benefícios do INSS para indígenas na Bahia
qui, 09/07/2026 - 18:09
Brasília (DF) 04/12/2025 - Vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR). Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Saúde Fiocruz aponta queda da Síndrome Respiratória Aguda Grave no país
qui, 09/07/2026 - 18:06
Smartphone, celular
Economia Fintechs são notificadas por operar recursos de bets ilegais
qui, 09/07/2026 - 17:34
Termômetro de rua na Tijuca registra a onda de calor que atinge a cidade do Rio de Janeiro.
Meio Ambiente Chances do El Niño ser "muito forte" no final de 2026 chegam a 81%
qui, 09/07/2026 - 17:19
Mohamed Salah, do Egito, discute com o árbitro François Letexier após Enzo Fernández, da Argentina, marcar o terceiro gol da sua equipe 7 de julho de 2026 IMAGN IMAGES via Reuters/Dale Zanine
Esportes Arbitragem da Fifa nega parcialidade em duelo Argentina x Egito
qui, 09/07/2026 - 17:15
Ver mais seta para baixo