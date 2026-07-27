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Meio Ambiente

Chuvas no Rio Grande do Sul atingem mais de 59 mil pessoas

Dados do governo do estado apontam que 488 pessoas estão desabrigadas
Agência Brasil
Publicado em 27/07/2026 - 11:53
São Paulo
Porto Alegre (RS) 30/05/2025 - A TV Brasil apresenta neste sábado (31), às 18h15, o especial “Rio Grande do Sul – Da Tragédia à Reconstrução”, com uma série de cinco reportagens que percorrem as regiões mais afetadas pelas enchentes históricas que atingiram o estado entre 2023 e 2024. Foto: TV Brasil
© TV Brasil

O estado do Rio Grande do Sul foi fortemente atingido pelas chuvas no final de semana e segue contabilizando os danos. Até o momento, 59.967 pessoas e 218 municípios foram afetados, segundo o Centro de Operações da Defesa Civil do Estado (Codec).

Das mais de 59 mil pessoas afetadas, 488 estão desabrigadas e 762 desalojadas. Os eventos meteorológicos causaram alagamentos, inundações, destelhamentos, quedas de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica e danos à infraestrutura pública.

Os dados do Painel de Monitoramento de Abrigos e Abrigados do governo do RS, indicam que 91,60% da população desabrigada pertence à região do Vale do Taquari, que abrange 40 municípios no Rio Grande do Sul.

Por município, a cidade de Lajeado foi a mais afetada pelo cenário de calamidade. O número de desabrigados concentra 321 pessoas, 65,78% do total. Em seguida, aparece Encantado, com 100 desabrigados (20,49%), e Estrela, com 26 pessoas (5,33%).

Em razão do cenário de instabilidade climática, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil opera na região até 31 de julho, para apoiar as medidas de resposta, assistência humanitária, restabelecimento de serviços essenciais e recuperação.

No mês de julho, a Defesa Civil Nacional reconheceu situação de emergência em 17 municípios do estado. A lista completa pode ser acessada aqui.

Desta forma, os municípios podem pleitear verbas à União destinadas a intervenções de defesa civil. Esses recursos podem custear o atendimento aos cidadãos atingidos, através do fornecimento de água mineral, cestas básicas, refeições para voluntários e equipes de trabalho, e kits de limpeza e higiene.

Alerta para próximos dias

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu alerta vermelho de inundação para o Rio dos Sinos, Rio Uruguai, e Rio Jacuí. As cidades São Leopoldo, Itaqui, Uruguaiana e Cachoeira do Sul correm alto risco. Os alertas são válidos até terça-feira (28), às 9h. 

Além disso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo para tempestades em todo o estado. As chuvas podem alcançar 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 mm/dia, ventos intensos, entre 40 e 60 km/h, e queda de granizo. 

Os moradores devem evitar áreas inundáveis, buscar abrigo ou permanecer em locais de segurança e garantir a segurança de animais domésticos. A Defesa Civil também aconselha não retornar para áreas evacuadas, manter-se informado sobre a evolução do evento e compartilhar informações com moradores próximos.

 

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Chuvas deixam desabrigados e desalojados no Rio Grande do Sul
Edição:
Valéria Aguiar
chuva Rio Grande do Sul desabrigados Defesa Civil Codec Vale do Taquari
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