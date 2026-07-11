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Meio Ambiente

Defesa Civil alerta para temporal em Santa Catarina

População deve evitar transitar próxima de árvores e atravessar ruas
Agência Brasil
Publicado em 11/07/2026 - 14:04
Brasília
Santa Catarina - 11/07/2026 - Chuva intensa em SC — Foto: Roberto Zacarias/Secom/SC
© Roberto Zacarias/Secom/SC

A Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil emitiu alerta para a possibilidade de “temporal com raios, rajadas de vento, granizo e alagamentos” no início da tarde deste sábado (11) para as regiões do meio-oeste e planalto norte do Estado.

A orientação da Secretaria é que a população busque abrigo e se afaste de janelas e de objetos que possam ser arremessados. "Todos devem evitar transitar e se abrigar-se próximo de árvores, placas, muros e postes de energia. E “em caso de chuva intensa com alagamentos, jamais atravesse ruas alagadas ou pontes e pontilhões submersos.”

Conforme comunicado, a forte chuva no estado decorre da “passagem de uma frente fria associada a um ciclone extratropical na costa da Região Sul do Brasil. Esse sistema meteorológico provoca muita instabilidade, gerando temporais com risco de chuva intensa, granizo e ventanias.”

O mal tempo é confirmado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) que coloca todo o mapa de Santa Catarina em área de “perigo”, juntamente com o norte do Rio Grande do Sul e o sul do Paraná.

Na capital Florianópolis, a segunda cidade mais populosa do  estado, o Inmet informa  que o tempo terá “muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas”, com ventos fracos na direção sul-sudoeste.

Edição:
Valéria Aguiar
Defesa Civil Santa Catarina temporal ruas árvores Inmet Florianópolis
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