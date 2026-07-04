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Meio Ambiente

Inea interdita área de extração ilegal de minério no estado do Rio

Operação foi realizada em Maricá, na região metropolitana
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/07/2026 - 13:51
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 04/07/2026 – Inea interdita área de extração ilegal de minério na região metropolitana do Rio. Foto: Prefeitura RJ/Arquivo
© Prefeitura RJ/Arquivo

O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) realizou, nessa sexta-feira (3), uma operação para combater extração mineral ilegal no município de Maricá, na região metropolitana do Rio de Janeiro.

A equipe encontrou na Rua Sabará, distrito de Inoã, um trecho com desmatamento; corte de talude com riscos de queda de moradias vizinhas; e extração ilegal de minério em trecho de 17.886 metros quadrados.

A área foi interditada, e uma retroescavadeira foi apreendida e encaminhada para um depósito. Três pessoas foram autuadas pelo Inea com base na Lei Estadual 3.467/2000, cuja multa pode chegar a R$ 1 milhão.

Os infratores ambientais também foram conduzidos à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, onde prestaram depoimento e foram autuados por crime ambiental.

Desmatamento, erosão, modificação da paisagem e assoreamento de rios são alguns dos prejuízos ambientais causados pela extração mineral, quando realizada de forma irregular.

Edição:
Juliana Andrade
Rio de Janeiro Inea extração ilegal de minério Maricá
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