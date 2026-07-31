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Meio Ambiente

Inmet emite alerta laranja para baixa umidade do ar em 8 estados e DF

Índice pode chegar a 12%; Sul tem alerta para ventos
Agência Brasil
Publicado em 31/07/2026 - 07:02
Brasília
Brasília (DF), 03.09.2024 - Seca e alta temperatura em Brasília. Torre de TV. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
© Bruno Peres/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja, abrangendo oito estados, além do Distrito Federal, em razão da baixa umidade do ar. A condição estará em vigor entre 12h e 18h desta sexta-feira (31) e prevê uma variação da umidade relativa do ar entre 20% e 12%.  

O alerta, que indica perigo, abrange 501 municípios do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Goiás, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia e o DF. O instituto ressalta que, com a umidade do ar neste patamar, há risco potencial de incêndios florestais e à saúde das populações nesta região. Confira as regiões cobertas pelo alerta laranja:

 

Brasília - 30/07/2026 - Mapas do Inmet. Foto: Inmet
Alerta laranja - Foto: Inmet

Um outro aviso, também relacionado à baixa umidade ar, abrange uma área maior do centro do país. Neste caso, o alerta é amarelo, que indica perigo potencial. Neste cenário, a umidade pode variar entre 30% e 20% e há baixo risco de incêndios florestais e à saúde. Esse alerta estará em vigor entre 10h30 e 21h desta sexta-feira. Confira as áreas afetadas:

 

Brasília - 30/07/2026 - Mapas do Inmet. Foto: Inmet
Alerta amarela para baixa umidade - Foto: Inmet

Ventos costeiros 

Após a ventania que assustou moradores de São Paulo e do Rio de Janeiro nesta semana, o Inmet indica perigo potencial para a ocorrência de ventos costeiros no litoral do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

De acordo com o Instituto, o alerta amarelo estará em vigor ao longo de toda sexta-feira, indicando intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, com movimentação de dunas de areia sobre construções na orla. O alerta abrange um total de 48 municípios, conforme mapa abaixo:

 

Brasília - 30/07/2026 - Mapas do Inmet. Foto: Inmet
Alerta amarela para ventos costeiros. - Foto: Inmet

 

  

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Edição:
Amanda Cieglinski
metereologia Inmet ventos seca
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