Meteorologia prevê chuva de granizo neste fim de semana na Região Sul

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê chuva para a Região Sul no fim de semana, entre esta sexta-feira (10) e sábado (11), devido ao avanço de áreas de instabilidade procedentes do Paraguai e do norte da Argentina. O sistema também alcança o sul e oeste de Mato Grosso do Sul no sábado, o que favorece o retorno das precipitações nessas áreas.

Em outras regiões do país, o período será de tempo estável, devido à atuação de uma massa de ar seco que mantém extensa área de baixa umidade relativa do ar sobre o Centro-Oeste e parte das regiões Sudeste e Nordeste.

De acordo com o Inmet, a chuva permanece concentrada sobre áreas da Região Norte, enquanto instabilidades oriundas do Paraguai e do norte da Argentina favorecem o retorno da chuva ao Sul do país. Nesta sexta-feira, as geadas ficam restritas às regiões serranas do Sudeste.

Região Norte

A previsão indica para hoje e amanhã a ocorrência de chuva, acompanhada de trovoadas, sobre o oeste da Amazônia, Roraima e Rondônia, enquanto as demais áreas da região apresentam possibilidade de chuva isolada. As temperaturas mínimas ficam em torno de 22°C na região. As máximas superam 30°C, com os maiores valores no sul do Pará e no Tocantins, onde os termômetros atingem 36°C. Nessas áreas, a umidade relativa do ar permanece baixa durante as tardes, com valores inferiores a 30%, e aviso de perigo potencial para baixa umidade.

Região Nordeste

Nos próximos dois dias, a chuva permanece restrita à faixa litorânea do Nordeste. De acordo com o Inmet, hoje, as precipitações ocorrem de forma fraca e isolada em grande parte do litoral, especialmente entre a madrugada e o início da manhã. Para amanhã, há previsão de pancadas fracas e isoladas entre o litoral do Rio Grande do Norte, da Paraíba e de Pernambuco.

No interior da região, o tempo permanece firme, com predomínio de sol e pouca nebulosidade. Com essas condições, a baixa umidade relativa do ar continua como principal destaque e abrange o sul do Ceará, oeste da Paraíba e de Pernambuco, centro-sul do Tocantins e do Maranhão e centro-oeste da Bahia, onde os valores variam entre 20% e 30% durante as tardes, com aviso de risco potencial para baixa umidade. As menores temperaturas mínimas ocorrem nas áreas mais elevadas da Bahia, com valores próximos de 14°C. As temperaturas máximas seguem elevadas no interior da região, com forte calor, com os termômetros assinalando 38°C no Piauí.

Centro-Oeste

O tempo permanece estável em todo o Centro-Oeste, nesta sexta-feira, sem previsão de chuva. O predomínio da massa de ar seco mantém o céu com pouca nebulosidade. Amanhã, áreas de instabilidade procedentes do Paraguai, trazem chuva no oeste e no sul de Mato Grosso do Sul, enquanto as demais áreas da região permanecem com tempo firme. O boletim do Inmet prevê que a baixa umidade predomina em grande parte da região, com valores entre 20% e 30% durante as tardes. A exceção fica para o centro-sul de Mato Grosso do Sul, onde se espera aumento da umidade no sábado. As menores temperaturas mínimas ocorrem no sul de Mato Grosso do Sul, no sul de Goiás e no Distrito Federal, com valores em torno de 12°C. As temperaturas máximas permanecem elevadas, em torno de 35°C no norte de Mato Grosso e de Goiás.

Região Sudeste

Hoje e amanhã, o tempo ficará estável em todo o Sudeste, sem previsão de chuva significativa. No entanto, a região apresenta diversos destaques. A área de baixa umidade, por exemplo, deve diminuir de sexta para sábado, quando fica restrita ao centro-norte e leste do estado e em grande parte de Minas Gerais, onde os valores ficam entre 20% e 30%.

No sábado, observa-se aumento da nebulosidade no centro-sul de São Paulo devido ao avanço das áreas de instabilidades oriundas do Paraguai. Para os próximos dois dias, há previsão de geada nas áreas de serra localizadas na divisa entre Minas Gerais e São Paulo, devido a baixas temperaturas aliadas à baixa umidade. As menores temperaturas mínimas são previstas para o sul de Minas Gerais e o sul de São Paulo, com valores que podem chegar a 4°C.

Nas demais áreas da região, as mínimas ficam acima de 10°C nas localidades mais frias, enquanto as máximas podem superar 30°C no norte de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro e no oeste de São Paulo. No Rio, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado no fim de semana, sem chuva e temperatura em elevação. A mínima ficará em torno doa 14ºC de madrugada e, durante o dia, a máxima chega aos 31ºC.

Região Sul

Nesta sexta-feira (10), tempestades acompanhadas de trovoadas atingem regiões entre o norte do Rio Grande do Sul e o centro-sul de Santa Catarina, com maior intensidade na divisa entre os dois estados e na área de fronteira com a Argentina, onde pode haver queda de granizo. Essas condições começam a atuar devido a instabilidades vindas do Paraguai e do norte da Argentina que chegam pelo Sul do Brasil e favorecem instabilidades na região.

No sábado, o tempo fica mais instável e favorece chuva e trovoadas principalmente no Paraná, em Santa Catarina e no centro-norte do Rio Grande do Sul. Dessa maneira, há aviso de risco potencial para tempestades nos dois dias, que abrange desde o norte riograndense até a faixa central do Paraná. Quanto às temperaturas, as mínimas se elevam em toda a região, em torno de 10°C, enquanto as máximas permanecem elevadas no centro-norte do Paraná nesta sexta-feira, com valores em torno de 28°C. O destaque fica com a queda das temperaturas máximas no sábado, em torno de 20°C, em toda a região.