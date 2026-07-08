Região Sul tem previsão de frio intenso para os próximos dias

Sudeste também terá temperaturas mais baixas nas madrugadas

A passagem de uma frente fria pela Região Sul do Brasil vai derrubar as temperaturas nos próximos dias. Algumas capitais, como Curitiba, já tiveram frio intenso nesta última madrugada, com mínima de 3ºC.

A frente fria avança para a Região Sudeste, mudando o clima também em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Veja como ficam os termômetros nas capitais do Sul e do Sudeste

Porto Alegre (RS)

Na madrugada desta quarta-feira (8), Porto Alegre teve temperatura mínima de 5ºC. Para esta quinta-feira (9), a mínima esperada é de 6ºC, com máxima de 18ºC, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na sexta-feira (10), a mínima é de 10ºC e máxima de 16ºC. O mesmo acontece no sábado (11).

No domingo, a mínima será de 10ºC e máxima de 18ºC.

Não há previsão de chuva para esta semana.

Curitiba (PR)

A capital do Paraná teve na madrugada desta quarta-feira a mínima de 3ºC, com máxima de 18ºC.

Na madrugada desta quinta (9), a previsão do Inmet é de mínima de 7ºC com máxima de 22ºC.

Para sexta-feira, a mínima é de 8ºC e máxima de 20ºC. No sábado (11), a mínima chega a 10ºC e a máxima será de 21ºC.

Domingo (12) terá mínima de 11ºC e máxima de 18ºC.

Não há previsão de chuva para todos esses dias.

Florianópolis (SC)

A capital de Santa Catarina teve mínima de 8ºC nesta quarta. A máxima chegou a 17ºC. A temperatura cai ainda mais nesta quinta-feira em Florianópolis, com mínima de 5ºC e máxima de 19ºC.

Na sexta, a mínima sobe para 10ºC, com máxima de 20ºC.

Sábado, a mínima será de 12ºC, a máxima chega a 19ºC. No domingo, a mínima será de 13ºC, com máxima de 21ºC.

Não há chuva prevista para a região.

São Paulo (SP)

A capital paulista também terá madrugadas frias. Nesta quinta-feira, a mínima será de 11ºC e a máxima atinge 22ºC. Na sexta (10), a mínima prevista é de 13ºC e a máxima será de 25ºC.

No sábado a mínima e a máxima serão iguais às de sexta. No domingo, os termômetros marcarão mínima de 15ºC e máxima de 23ºC.

Não há previsão de chuva para SP.

Rio de Janeiro (RJ)

A frente fria também levará ar frio para as madrugadas do Rio de Janeiro. A madrugada desta quinta-feira terá mínima de 16ºC e máxima de 26ºC.

Na sexta, a mínima será a mesma, mas a máxima chegará a 28ºC.

Sábado (11), a temperatura mínima já sobe um pouco, chegando a 18ºC, com máxima também de 28ºC. Domingo terá mínima de 18ºC, com a máxima bem alta para o período: 30ºC.

Belo Horizonte (MG)

As madrugadas da capital mineira terão de quinta (9) a sábado (11) mínimas de 13ºC. No Domingo, a mínima será de 14ºC. As máximas de quinta a sábado serão de 28ºC. No domingo, a máxima é de 30ºC.

Não há previsão de chuva para BH.