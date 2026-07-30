Rio Guaíba pode atingir cota de alerta até sexta-feira em Porto Alegre

O boletim de monitoramento e previsão hidrológica do Serviço Geológico do Brasil (SGB) indica que o rio Guaíba pode atingir a cota de alerta (2,60m) em Porto Alegre até esta sexta-feira (31). Há ainda a possibilidade de o nível alcançar a cota de inundação de 3 metros.

Até agora, não existe previsão de um evento extremo nas proporções da enchente histórica de maio de 2024 para os próximos dias.

Segundo o boletim, a quantidade de chuva nas cabeceiras dos rios afluentes já está descendo em direção à região metropolitana, fazendo com que os níveis voltem a subir no Guaíba e no Delta do Jacuí.

As simulações nos rios Jacuí, dos Sinos e Gravataí indicam elevação dos níveis de água. No entanto, por dependerem da confirmação do volume de chuva previsto para os próximos dias, os níveis ainda são avaliados com cautela, por meio da análise dos boletins diários de monitoramento e previsão hidrológica.

Durante esse período em que os níveis estão elevados no Guaíba, o Serviço Geológico seguirá emitindo boletins diários com reavaliações das condições dos rios a partir dos novos dados observados e das atualizações das previsões meteorológicas, garantindo o acompanhamento da situação nas áreas monitoradas.

Os cenários previstos podem ser alterados a qualquer momento em função das novas chuvas previstas, que podem influenciar a evolução dos níveis do rio e das condições hidrológicas na bacia.

As previsões do Boletim de Monitoramento e Previsão Hidrológica da Bacia do Guaíba são elaboradas pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB) em conjunto com o Grupo de Pesquisas em Hidrologia de Grande Escala do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs).