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Meio Ambiente

São Paulo registra baixas temperaturas na madrugada em várias cidades

Campos do Jordão registra 2,1ºC, a mais baixa desde 2006
Agência Brasil
Publicado em 14/07/2026 - 11:14
São Paulo
Massa de ar frio reduz as temperaturas no DF.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

As temperaturas baixas na madrugada desta terça-feira (14) atingiram várias cidades do estado de São Paulo, mas o recorde ficou com Campos do Jordão, com 2,1ºC, segundo o Instituto de Nacional de Meteorologia (Inmet). 

A sensação térmica na região foi de -1,3ºC. A cidade igualou a temperatura mais baixa de 2026, de 2,1ºC, registrada no dia 12 de maio.

O frio intenso se espalhou por todo o estado:

  •  São Sebastião da Gama: 3,4ºC
  •  Itapira – 3,5ºC
  •  Pindamonhangaba: 4,1ºC
  •  São José do Rio Pardo: 4.4ºC

Até mesmo cidades bastante conhecidas pelo calor viram os ponteiros caírem muito nesta noite. Limeira marcou 4,9ºC, Piracicaba com 5,4ºC, Bauru, 6,3ºC e Rio Claro, 6,4ºC.

A cidade de São Paulo também teve uma madrugada fria, com 10ºC e sensação térmica de 7ºC, segundo o Inmet. 

A medição foi feita no Mirante de Santana, na zona norte da cidade, local de referência para o instituto.

Os dias frios vão continuar em São Paulo ao longo da semana, com mínimas de 9ºC nesta quarta-feira (15) e quinta-feira (16) com máximas de 22ºC e 25ºC respectivamente. Na sexta-feira (17), a mínima está prevista para 11ºC com máxima de 25ºC. No sábado (18), a mínima fica em 13ºC com máxima de 26ºC.

Por causa das baixas temperaturas, o governo do estado de São Paulo reativou o Abrigo Solidário na Estação Pedro 2º. Muitas pessoas foram abrigadas dentro da Linha 3-Vermelha do Metrô.

A Prefeitura de São Paulo também tem a Operação Baixas Temperaturas em andamento na cidade. Há tendas montadas em diversas regiões com o oferecimento de alimentação e cobertores para a população em situação de rua.

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Temporais se interiorizam em Santa Catarina
Edição:
Fernando Fraga
São Paulo frio Inmet temperatura
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