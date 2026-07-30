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Meio Ambiente

Sobe para três o número de mortes em SP devido à ventania

Previsão para esta quinta é ventos moderados
Agência Brasil
Publicado em 30/07/2026 - 09:23
São Paulo
São Paulo - 29/07/2026 - Ventos fortes em São Paulo derrubou várias arvores. Foto: Defesa Civil.
© Defesa civil.

A Defesa Civil de São Paulo informa que subiu para três o número de mortes no Estado devido às fortes ventanias que atingiram a região no final da tarde desta quarta-feira (29).

Duas mortes foram registradas no litoral paulista: uma em Santos e outra em São Sebastião. A terceira vítima era de Cesário Lange, interior de São Paulo. São Sebastião também registrou dois feridos após uma embarcação virar. Em Ubatuba, litoral Norte paulista, houve sete feridos.

Para esta quinta-feira (30), a Defesa Civil informa que há possibilidade de novas rajadas, mas mais fracas em relação às de ontem. O litoral de São Paulo também deve ter rajadas moderadas.

Frente Fria

A frente fria que chegou a São Paulo nesta quarta provocou rajadas de até 124,9 km/h e atingiu quase todo o estado.

A ventania foi mais acentuada nos municípios de Itaporanga e Itaí (124,9 km/h), Taquarituba (117 km/h), Arandu (113,1 km/h), Paranapanema (113 km/h) e Itanhaém (111 km/h). Santos registrou 83,7 km/h e Cesário Lange, 65,5 km/h.

Na capital paulista, foram registrados ventos de 75,3 km/h. O fenômeno derrubou árvores e houve corte de energia em algumas regiões. Trinta voos foram cancelados no Aeroporto de Congonhas.

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Edição:
Valéria Aguiar
Defesa Civil São Paulo Ventania Litoral
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