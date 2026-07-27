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Meio Ambiente

SP: Defesa Civil reforça ajuda a locais atingidos por temporais

Ribeirão Preto estima custos de reconstrução em R$ 21,15 milhões
Guilherme Jerônymo – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 27/07/2026 - 19:59
São Paulo
Ribeirão Preto - 26/07/2026 - Defesa Civil afirma que o temporal em Ribeirão e região tem caracteristica do fenômeno El Niño. Foto: Defesa civil.
© Defesa civil.

A Defesa Civil estadual distribuiu cerca de 11,5 mil itens para apoio aos moradores dos municípios atingidos por temporal na última sexta-feira (24), no noroeste paulista. A quarta remessa de ajuda humanitária enviou cestas básicas, colchões, cobertores, água potável e outros itens, para a cidade de Dumont.

A operação também contemplou o envio de 6 mil telhas para a recuperação emergencial de residências danificadas e disponibilizou 11 caminhões-pipa para reforçar o abastecimento de água nos municípios atingidos.

O atendimento é concentrado nas cidades de Dumont, Guariba, Pradópolis, Ribeirão Preto e Taquaritinga, onde o temporal provocou quedas de árvores, destelhamentos, interrupções no fornecimento de energia e danos em residências. Até o momento quatro municípios da região decretaram situação de emergência, exceto Ribeirão Preto.

A região recebeu visitas do vice-presidente da República, Geraldo Alckimin, no sábado (25), e do governador do estado, Tarcísio de Freitas, no domingo (26). O atendimento aos moradores está sendo prestado pelos municípios, que já solicitam recursos adicionais. 

Técnicos da Secretaria de Agricultura e Abstecimento estadual apontam a região rural de Taquaritinga como o município com mais impactos no campo, incluindo perdas em estufas, lavouras, pomares e estruturas de propriedades rurais.

Também foram identificados impactos em canaviais, estoques de amendoim e estruturas produtivas nas regiões de Ribeirão Preto e Jaboticabal. O isolamento de Guariba ainda não permitiu estimar o impacto dos vendavais na agricultura local. 

Ribeirão Preto

Em Ribeirão Preto, a Prefeitura estima que os impactos na cidade tiveram custos, até agora, de R$ 21,15 milhões apenas para limpeza emergencial, remoção de resíduos, recolhimento de massa verde, lavagem de vias, praças e áreas públicas, corte, poda e destocamento de árvores, extração de troncos e desobstrução de vias públicas.

Os valores foram informados à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, em documento que pede o reconhecimento da situação de emergência na cidade, a maior da região atingida, e apoio financeiro na reconstrução.

"Entre as solicitações apresentadas estão recursos para programas habitacionais voltados à recuperação de moradias atingidas, reconstrução da infraestrutura urbana, recuperação de equipamentos públicos, apoio à rede de energia elétrica e demais investimentos necessários para restabelecer plenamente os serviços municipais", informou o município, em nota.

A estimativa na cidade foi de queda de centenas de árvores, destelhamentos, interrupção do fornecimento de energia elétrica, comprometimento do abastecimento de água, interdições viárias, danos em equipamentos públicos e uma vítima fatal.

 

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Denise Griesinger
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