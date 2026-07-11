Temporais se interiorizam em Santa Catarina

No sétimo alerta da tarde deste sábado (11), a Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina informa que os temporais com raios, rajadas de vento, granizo e alagamentos que atingem o estado estão se interiorizando para os municípios mais ao sul como: Bocaina do Sul, Bom Retiro, Correia Pinto, Lages, Otacílio Costa, Painel, Palmeira, Rio Rufino, São José do Cerrito, Urubici e Urupema.

A partir do final do dia, a instabilidade começa a se afastar, com a aproximação de uma nova massa de ar seco na Região Sul do Brasil. A Defesa Civil informa que as temperaturas máximas variam entre 15 e 19°C na maior parte do estado nesta tarde. No litoral norte e no extremo oeste de Santa Catarina as máximas superam 20°C.

Amanhã (12), a previsão é de ter sol em meio a nuvens na maior parte do estado. No sul de Santa Catarina ainda deve cair chuva ocasional e isolada.

O prognóstico é que há deslocamento de umidade do mar para o continente, provocado pelo giro de um sistema de baixa pressão.

O fenômeno favorece a intensificação do vento no sentido sudoeste/sul, na faixa litorânea. As rajadas de vento podem entre 50 e 75km/h de velocidade e, assim, aumentar a agitação do mar e causar ondas entre 2 e 2,5m com picos de 3m.